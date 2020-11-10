ЦБ отмечает снижение стоимости ОСАГО

По данным ЦБ, за два прошедших месяца стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц снизилась на 0,5% в среднем по рынку. За этот период страховщики успели продать около 5 300 000 полисов. Для 68% автовладельцев стоимость стала ниже или не изменилась. Для 31% этих водителей ОСАГО подешевело более чем на 10%. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин считает, что снижение средней стоимости полиса ОСАГО связанно с индивидуализацией тарифов в сфере обязательной автогражданки.

Ранее, обсуждая тему индивидуализации на уровне подготовки законопроекта, мы говорили, что примерно 85% водителей увидят изменения в стоимости полиса в лучшую сторону или останутся в тех же границах. Планировалось, что 15% автовладельцев ощутят значимое повышение цены, в связи с их неаккуратным поведением на дороге. Сегодня мы уже наверняка можем сказать, что индивидуализация заработала на практике. Я надеюсь, эта тенденция продолжится, — цитирует эксперта пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».



По мнению координатора движения «Общество Синих Ведёрок» Пётра Шкуматова, ОСАГО постоянно модернизируется и становится все лучше. Благодаря индивидуализации тарифов страховые компании активно включились в борьбу за клиента и рассчитывают стоимость полиса в зависимости от тех или иных факторов.

Положительные водители теперь экономят на обязательной автогражданке приятные суммы, а вот тем, кто любит лихачить придется раскошеливаться. У большинства страховщиков тарифы понижаются. Все компании разработали свои критерии, математические и статистические модели. Это правильный подход: стоимость ОСАГО должна определяться гибко, а не по жестким формулам, — говорит Пётр Шкуматов.



Владимир Чистюхин также уточнил, что за первые 9 месяцев 2020 года в Центральный Банк РФ поступило на 29% меньше жалоб по ОСАГО в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Также существенно уменьшилось количество обращений из-за неверного присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Пётр Шкуматов связывает эту тенденцию с работой информационной системы АИС ОСАГО и АИС ОСАГО 2.0, которую Российский Союз Автостраховщиков (РСА) запустил в июне. Процесс цифровизации отрасли идет параллельно с индивидуализацией тарифов. Совокупность этих двух трендов определяет ОСАГО сегодня и задает направление на будущее.

РСА удалось выстроить архитектуру механизма работы с потребительскими жалобами. Конечно, редкий механизм способен работать идеально, но ошибки исправляются, и уровень взаимодействия со страхователями все выше. Именно за счет АИС 2.0 произошло резкое снижение жалоб потребителей на расчет коэффициента бонус-малус. Конечно, и сама реформа КБМ, когда его перестали сбрасывать в результате перерыва в страховании, привела к минимизации ошибок при ведении страховой истории, — отмечает Пётр Шкуматов.



Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев напоминает, что АИС 2.0 разработана для обработки большого массива данных и решения широкого спектра задач, с чем прошлая база перестала справляться:

Мы идем в ногу со временем. АИС могла учитывать договора и убытки по ОСАГО, рассчитывать по ним КБМ. Сегодня объемы обрабатываемой информации равняются примерно двум миллиардам обращений в год. Это обращения для заключения договоров, подтверждения данных, правильности расчета по полису, наличия или исправления КБМ. Конечно, при запуске столь масштабной базы, имели место быть некие сложности. Но, в целом все прошло успешно. Об этом говорит снижение количества жалоб на ОСАГО. Да, имеется малый процент недовольных АИС 2.0 и мы работает над её дальнейшим совершенствованием. Но жалобы исчисляются сотнями штук, а мы заключаем около 3,5 миллионов договоров ОСАГО в месяц.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что индивидуализация обязательной автогражданки стала возможна благодаря вступлению в силу поправок к Закону об ОСАГО 24 августа 2020 года. Также 5 сентября вступило в силу указание ЦБ РФ был расширении тарифного коридора.