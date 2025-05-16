Cборная Крыма — медалисты «Кубка Шихана» в Краснодаре

Нашу республику на турнире представляли каратисты из Симферополя, Судака и Алушты, которые в общей сложности завоевали 28 медалей – 10 золотых, 3 серебряных и 15 бронзовых, сообщил порталу «Крымский спорт» президент Федерации киокушин РК Виталий Кошута.

В дисциплине «ката-группа» «серебро» взяли Максим Ефимов, Кирилл Мальцев и Леонид Щербина, «бронзу» – Екатерина Ефимова, Кирилл Кошута и Артем Лауштан.

В дисциплине «ката» «золото» в активе Виктора Кошуты, Ильи Прокопенко и Даниила Мальцева, «бронза» – у Кирилла Кошуты, Рустема Сейтаптеева, Марии Козачок и Ярослава Репина.

В дисциплине «кумитэ» победителями стали Кирилл Литвиненко, Рустем Сейтаптеев, Богдан Колосов, Дмитрий Волкогонов (выполнил норматив мастера спорта России), Мария Козачок, Егор Медык и Алексей Кныш. «Серебро» здесь Никиты Столярова и Михаила Черницына, «бронза» – у Максима Уппе, Леонида Щербины, Ильи Прокопенко, Софьи Колосовой, Платона Калайды, Рината Адильшаева, Даниила Мальцева, Тимофея Симкина, Ярослава Репина и Даниила Велигуры.

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Виталий Кошута, Андрей Сысоев, Наталья Гимаева, Максим Кныш и Ирина Лозовая.

источник: «Крымский спорт»

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 5