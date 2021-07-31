Цена вопроса: 4,6 миллиарда рублей — сумма, в которую оценили ущерб от наводнений в Крыму

О том, ущерб, нанесенный инфраструктуре Крыма, оценили в 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

На сегодня это подтвержденный размер ущерба. Это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, — цитирует Марата Хуснуллина РИА Новости Крым .

Кроме того, по словам вице-премьера, крымские власти сообщили о дополнительных пожеланиях в размере около 12 млрд рублей.

Напомним, 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.