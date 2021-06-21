«Центр» о ситуации в Крыму. Помощь идет

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма всю необходимую помощь в ликвидации последствий сильных дождей на полуострове. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта, и сегодня президент дал поручение министру обороны [Сергею] Шойгу, привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, районах Крыма, — сообщил представитель Кремля.

По информации Пескова, Глава государства также дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку ведомства для ликвидации последствий наводнения в Крыму.

Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий, — сказал Песков.

По его словам, главе региона Сергею Аксёнову также поручено самым активным образом принимать участие в этих работах, «которые получат по указанию Президента такую экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне«.

Коме того, даны поручения Вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму, пострадавшем от последствий сильных ливневых дождей.