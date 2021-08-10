Центр управления регионом информирует крымчан о вакцинации и пресекает схемы мошенников

Самой обсуждаемой темой 2021 года стала вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, с начала года Центр управления регионом (ЦУР) РК обработал 782 обращения в социальных сетях по этому вопросу. Крымчан интересовало: запись в лист ожидания, получение сертификата, запись на вакцинацию, адреса пунктов вакцинации и пр.

На основе анализа наиболее актуальных вопросов, сотрудники Центра совместно с Минздравом РК создали чат-бот (@CrimeaVac_bot). Онлайн помощник сообщит: адреса пунктов вакцинации, поликлиник, телефоны WhatsApp-приемных и горячих линий Министерства здравоохранения РК. В июле первые 127 крымских пунктов вакцинации от COVID-19 появились в Google и Яндекс.Картах. Данные для картографических сервисов собрали и обработали специалисты АНО «Диалог Регионы», Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Кроме того, представители ЦУР выявляют фейки и другую недостоверную информацию, касающуюся вакцинации. Только за июль по всей стране обнаружено 300 организаций, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. В Крыму эта мошенническая схема, к счастью, не получила масштабного распространения. Лишь в июле сотрудники крымской полиции пресекли факт организации подделки сертификатов. Документы о прививках вакциной «Спутник V» пытались оформлять медики одной из крымских больниц.

С начала июля АНО «Диалог» по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится, — рассказал директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

И пока одни ведут борьбу с ковидом в реальной жизни, другие – борются с мошенниками, которые спекулируют и пытаются заработать на проблемах соотечественников в виртуальном мире.