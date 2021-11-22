Центр управления регионом Республики Крым – о вакцинации и коллективном иммунитете

В начале года тема коронавирусной инфекции плотно вошла в информационную повестку всех регионов страны. Эти вопросы активно обсуждаются и в СМИ и соцсетях Республики Крым.

Тема вакцинации, выдачи сертификатов, ошибок данных, QR-кодов и методов лечения коронавируса сегодня волнует многих крымчан. Об этом они пишут в соцсетях. С начала года ЦУР зафиксировал 1787 сообщений от жителей полуострова на эти темы. Все они систематизируются и передаются для отработки в Министерство здравоохранения республики. Кстати, мы не только проводим мониторинг этого направления и активно участвуем в санитарно-просветительской работе, но и сами повышаем иммунитет. Девяносто процентов наших сотрудников сделали прививку, а часть уже прошли ревакцинацию. В нашем ЦУР коллективный иммунитет выработался, — сообщил руководитель Центра управления регионом РК Артём Артёменко.

Напомним, по словам заместителя председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты Елены Романовской, перед республикой стоит задача к 1 декабря вакцинировать 80% взрослого населения. Пока план вакцинации в Крыму выполнен на 63%.

По данным ЦУР коллективы многих крымских предприятий (АО «Крымхлеб», завод «Фиолент» и ГУП РК «Вода Крыма») также привили двумя компонентами от новой коронавирусной инфекции не менее 80% от штатной численности. Кроме этого, параллельно сотрудников некоторых предприятий прививают еще и от гриппа. Такая дисциплинированность позволяет работникам находиться на месте, а организациям – выполнять свои функции без сбоев.