Центр управления регионом Республики Крым провел семинар для пресс-служб

В Симферополе состоялся семинар «Эффективная работа пресс-служб в сети Интернет». В организованном Центром управления регионом Республики Крым мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств, администраций городов и районов, государственных предприятий. Мероприятие прошло в смешанном формате: онлайн обучался 41 человек, офлайн – 22.

С обучающими лекциями перед пресс-секретарями выступили представители министерства внутренней политики, информации и связи РК, ЦУР и ведущих средств массовой информации.

Пресс-служба давно стала неотъемлемой частью коммуникации между учреждениями и населением через СМИ и соцсети. Вы адаптируете контент для соцсетей, сталкиваетесь с фейками, формируете имидж руководителя и всего органа власти в интернете. Надеюсь, что опыт и советы наших экспертов помогут вам сделать ещё один шаг к более качественной работе, — отметил руководитель ЦЦР РК Артём Артёменко.

Во время обучения эксперты поделились опытом и практическими советами работы в социальных сетях. Лучшие специалисты пресс-служб получили благодарственные письма.

Фото: ЦУР Республики Крым.

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