Центр занятости Севастополя переходит на дистанционный режим работы

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Севастополе, обусловленной угрозой распространения коронавирусной инфекции, личный прием граждан Центре занятости населения временно прекращен. Регистрация и перерегистрация граждан будет осуществляться только через портал «Работа в России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Для получения услуги по содействию в поиске подходящей работы в электронном виде необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на
С подробной инструкцией по оформлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы можно ознакомиться по
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..