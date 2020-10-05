Центр занятости Севастополя переходит на дистанционный режим работы

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Севастополе, обусловленной угрозой распространения коронавирусной инфекции, личный прием граждан Центре занятости населения временно прекращен. Регистрация и перерегистрация граждан будет осуществляться только через портал «Работа в России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Для получения услуги по содействию в поиске подходящей работы в электронном виде необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Работа в России», с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).

С подробной инструкцией по оформлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы можно ознакомиться по ссылке.