Центризбирком подкорректирует результаты по Севастополю: есть нарушения

Центризбирком РФ признал недействительными бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию в переносных ящиках и сейф-пакетах на 23 участках в шести регионах России, сообщает РИА Новости . Из них – содержимое двух переносных ящиков для голосования — в Севастополе. Эти бюллетени не будут засчитаны.

Как рассказали в ЦИК, в первом случае бюллетеней в ящике оказалось больше, чем заявленное в акте число участников голосования.

Во втором случае бюллетень был выдан гражданину, ранее проголосовавшему в помещении, поэтому все листы для голосования в этом ящике были аннулированы.

В ходе пересчета признаны недействительными бюллетени для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей, — уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме Севастополя нарушения нашли на одном участке в Бурятии – там бюллетень при голосовании вне помещения был выдан гражданину по паспорту его родственника, а также на одном участке в Московской области – там в соответствующих графах списка участников были проставлены подписи о получении бюллетеней, но, по утверждению участников голосования, они не принимали участия. Кроме того, бюллетени были признаны не действительными на двух участках в Саратовской области, на 16 в Москве и на одном в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, в Севастополе явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 66,4%. За поправки проголосовали 84,6% избирателей, против – 14,6%. В Крыму явка составила 81,75%, за изменения в Основном законе страны проголосовало более 90% избирателей.