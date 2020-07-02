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Центризбирком подкорректирует результаты по Севастополю: есть нарушения
Фото: ЦИК РФ

Центризбирком подкорректирует результаты по Севастополю: есть нарушения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 02.07.2020

Центризбирком РФ признал недействительными бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию в переносных ящиках и сейф-пакетах на 23 участках в шести регионах России, сообщает РИА Новости. Из них – содержимое двух переносных ящиков для голосования — в Севастополе. Эти бюллетени не будут засчитаны.

Как рассказали в ЦИК, в первом случае бюллетеней в ящике оказалось больше, чем заявленное в акте число участников голосования.

Во втором случае бюллетень был выдан гражданину, ранее проголосовавшему в помещении, поэтому все листы для голосования в этом ящике были аннулированы.

В ходе пересчета признаны недействительными бюллетени для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей, — уточнила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме Севастополя нарушения нашли на одном участке в Бурятии – там бюллетень при голосовании вне помещения был выдан гражданину по паспорту его родственника, а также на одном участке в Московской области – там в соответствующих графах списка участников были проставлены подписи о получении бюллетеней, но, по утверждению участников голосования, они не принимали участия. Кроме того, бюллетени были признаны не действительными на двух участках в Саратовской области, на 16 в Москве и на одном в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, в Севастополе явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 66,4%. За поправки проголосовали 84,6% избирателей, против – 14,6%. В Крыму явка составила 81,75%, за изменения в Основном законе страны проголосовало более 90% избирателей.

Центризбирком подкорректирует результаты по Севастополю: есть нарушения

Фото: ЦИК РФ

 

 

Центризбирком подкорректирует результаты по Севастополю: есть нарушения

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