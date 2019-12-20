Центробанк намерен ужесточить правила ипотеки для должников

Вслед за ужесточением выдачи кредитов финансовые власти хотят усложнить оформление ипотеки. Центробанк, сообщает «Московский Комсомолец» , предложил не выдавать жилищные займы тем, у кого высокая долговая нагрузка и низкий первоначальный взнос. Так регулятор собирается бороться с «уязвимостями финансовой системы». Эксперты предупреждают, что в случае реализации этой идеи ипотека станет менее доступной, а на первоначальный взнос за собственное жилье потребуется больше средств, чем сейчас.

Банк России подготовил доклад, в котором предложил свои меры по обеспечению сбалансированного роста ипотечного кредитования. Чем больше сейчас берут ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а также с уже взятыми другими долгами, тем изменчивее цены на жилье и уязвимее банки. ЦБ предлагает с 1 июля 2020 года ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Для обычного заемщика эти сложные термины будут означать следующее: для банков клиенты с высокой долговой нагрузкой будут менее выгодными, потому что за них придется больше резервировать средств в капитале банка для погашения возможных рисков (неуплаты, просрочки кредита).

Банки будут обязаны учитывать при расчете резервов повышенные коэффициенты риска по ипотеке в зависимости от показателей предельной долговой нагрузки заемщика. Данные изменения приведут к увеличению давления на банковский капитал, что, соответственно, приведет к снижению кредитной экспансии в ипотечном сегменте (банки будут меньше предлагать ипотеку), а также ограничению доступа к ипотеке клиентов с более низким уровнем кредитного качества. Другими словами, для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки и отсутствием возможностей внести повышенный первый взнос ипотека окажется значительно менее доступной или более дорогой, — поясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Эксперт считает, что после введения таких мер первоначальный взнос по ипотеке может увеличиться до 20-30% от суммы жилья в среднем. Такие условия продиктует рынок, потому что в полномочия Центробанка установка этого параметра не входит.

При этом у ипотеки в России и так сложилась не самая приятная репутация. Из-за высоких ставок она воспринимается не иначе как кабала на всю жизнь.

Если изменения будут введены, то банку придется для сохранения спецпрограмм с малым первоначальным взносом замораживать в резервы в 1,4-1,5 раза больше денег. Эти издержки банк перенесет на заемщика, элементарно повысив ему ипотечный процент. Ежемесячные процентные платежи станут больше и ипотека станет еще менее популярной, — предположил шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Как ни парадоксально, но цель ограничения выдачи займов — вытаскивание граждан из кредитного рабства, когда на погашение старого кредита берется новый.

Однако люди берут кредиты не от хорошей жизни, и такая шоковая терапия может только навредить. Ипотека не перестанет быть доступной, если Центробанка продолжит целенаправленно снижать ключевую ставку.

Если изменения узаконят, банки будут внимательнее изучать не только кредитную, но и трудовую историю заемщика, предупреждает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский:

В определенной степени это снизит рост ипотечного кредитования и отразится на уровне продаж, но, вместе с тем, подтолкнет рынок к стабилизации, поскольку он «штормовал» после введения отмены договоров долевого участия для застройщиков и перехода на эксроу-счета, которые не позволяют использовать деньги покупателей жилья до окончания строительства.

Источник: Московский Комсомолец

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