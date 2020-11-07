Центробанк сравнивает Forex с казино: выигрыш и заработок не одно и то же, но… это деньги

Профессионалы и новички, дилеры и брокеры, финансисты и аналитики не могли не обратить внимания на неоднозначное отношение Центробанка к валютному рынку Forex. Раз в год стабильно аннулируются лицензии ряда форекс-компаний.

Банк России сравнивает Forex с пирамидой, игрой, совсем недавно (в октябре) – с казино. При этом заявляется, что «выиграть» здесь можно (проиграть тоже), а вот «заработать» — это «в другое место».

Никто и не сравнивает Forex с заводом или кабинетом чиновника. Бизнес и фиксированная зарплата (с квартальной премией) – понятия отнюдь идентичные, а уж когда речь заходит об инвестициях и валютных колебаниях, риски возрастают. Как и шансы на «выигрыш», если все делаешь правильно и обладаешь профессиональными качествами финансиста-биржевика: чутьем, реакцией, прогнозированием — расчетом на несколько шагов вперед, скоростью мышлению, способностями анализировать и принимать единственно верное решение.

Позвольте, а уметь пользоваться подсказками? Они есть. Важно их правильно применить. На сайте FreshForex можно сравнить платформы, изучить рейтинги (брокеров, регуляторов, бинарных опционов), изучить мнения коллег и «бывалых», получить ответы на вопросы, разобраться со счетами и выводом денег, наконец, почитать новости, в том числе и о том, чего ожидать от Центробанка еще.

Интересно, что банкиры отдают должное «адреналиновости» форекс-сделок, но именно «риски» и становятся раздражающим «финансовую стабильность» фактором. В то же время, еще в 2016 году Центробанк занялся лицензированием российского Forex-сегмента. Ну да, держать казино «под крылом», точно, выгодно.

Хотя конфликт интересов заложен изначально, как мира оффлайн с режимом онлайн, как в случае с красной и синей пилюлями от Морфеуса. Любой реальный банк заинтересован, чтобы реальные люди доверяли ему свои сбережения в национальной валюте. Стратегии Forex подразумевают мультивариантность, лабильность, операции с различными валютами из одного принципа: «где выгодно» (не путать с Cui Prodest, это уже, скорее, к банкам).

Портал Forex-up напоминает электронную библиотеку. Здесь собрано и классифицировано немало полезных дилерам данных и рейтингов, интересных ссылок и различных комментариев (как позитивных, так и негативных). Отзывы можно разложить по дням, актуальности, выбранный период (за неделю, например, или за все время) – иногда небесполезно стряхнуть пыль с архивов.

Важнее свежая информация? Читайте новости форекс-брокеров. И это не лендинг-зазывала и не «продажник». Сначала есть смысл изучить информацию, а потом уже «вступать в игру» и «адреналинить» (оперируя понятиями Центробанка). Заметьте, никто не призывает ничего покупать/продавать, «вступать в ряды» и т.д. Совет только один: для начала авторизируйтесь на сайте. Это повысит уровень информированности и откроет ряд дополнительных возможностей.

А еще важно помнить, что выигрыш и заработок – не одно и то же, но объединяют понятия «выигрывать» и «зарабатывать» — деньги. А иначе, зачем бы был нужен Forex?