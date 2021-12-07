Центру «Мой бизнес» в Севастополе — два года

Центр «Мой бизнес» работает для предпринимателей Севастополя уже два года. За этот период сотрудники центра оказали более 35 тысяч услуг, здесь прошло 14 тысяч консультаций, 300 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 15 тысяч слушателей.

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые получили 345 микрозаймов на льготных условиях на общую сумму 989 млн рублей. Также 234 предпринимателям оказана гарантийная поддержка на общую сумму 2,9 млрд рублей. Благодаря работе центра 18 местных производителей начали экспортировать продукцию в шесть зарубежных стран, 94 представителя малого и среднего бизнеса бесплатно приняли участие в выставках в России, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

С 2021 года «Мой бизнес» оказывает и комплексные услуги: 10 предпринимателей получили помощь в регистрации товарного знака, получена сертификация 38 товаров и услуг, производимых в Севастополе. Все услуги предоставляются бесплатно в формате «единого окна».

Центр оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку на разных этапах ведения бизнеса, помогает в решении самых разных задач. Больше всего вопросов возникает на начальной стадии создания своего дела: как зарегистрироваться, какую организационно-правовую форму выбрать, как определить оптимальную систему налогообложения и где взять деньги для старта. Нам важно, чтобы на этапе бизнес-идеи или даже желания начать свое дело будущий предприниматель получил максимальную помощь. За два года при поддержке центра зарегистрирован 201 бизнес, в том числе в режиме самозанятости», – отметила директор центра Наталия Борисова.

Кроме того, предприниматели Севастополя могут воспользоваться рабочими местами в коворкинге центра или забронировать переговорные комнаты. Такие меры поддержки также оказываются бесплатно.

Обратиться в центр «Мой бизнес» можно по адресу: проспект Октябрьской Революции, д. 42Б, корпус 6. Номер горячей линии: +7(8692)22-92-92.