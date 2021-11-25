Центру управления регионом Республики Крым исполнился один год

Ровно год назад, 25 ноября 2020 года, в Симферополе открылся Центр управления регионом Республики Крым. Его запуск положил начало оптимизации процесса коммуникации власти и населения.

ЦУР — это координационный центр, который занимается мониторингом и анализом поступающих от крымчан жалоб в разных сферах жизни. В своей работе мы используем такие технологические инструменты как система «Инцидент Менеджмент» и тепловая карта. «Инцидент менеджмент» фиксирует сообщения от населения в социальных сетях, блогах, форумах и на официальных государственных порталах. С прошлой недели в систему начали приходить обращения крымчан, которые они оставили, используя голосовой помощник «Алиса». Когда сообщение зафиксировал «Инцидент менеджмент», сотрудники ЦУР решают в какое ведомство адресовать обращение, ставят задачу и контролируют выполнение. А тепловая карта помогает в режиме реального времени анализировать все проблемные сообщения от жителей всего полуострова. На ней видна комплексная картина проблем в регионе, — рассказал руководитель ЦУР РК Артём Артёменко.

Интересно, что по закону ответ на обращение граждан дается в течение 30 дней. В Крыму реагируют быстрее. В ЦУР уверяют: в соцсетях крымчане получают первичный ответ приблизительно за 8 рабочих часов, а вот на вопросы повышенной важности выделяется всего 4 часа. Среднее время ожидания ответа сегодня составляет 4 часа 43 минуты.

Специалисты ЦУР отмечают: потребность граждан в качественно новом диалоге с органами исполнительной власти — огромная. Именно, что без бумажных заявлений и личных обращений.

За год работы ЦУР РК обработал более 61 тысячи таких сообщений. Мы благодарим неравнодушных крымчан за активную жизненную позицию и стремление сделать наш полуостров лучше. Оставляйте сообщения в сообществах органов власти в социальных сетях, на официальных государственных порталах и ЦУР ускорит решение вопроса, — рассказал Артём Артёменко.

Что людей волнует.

В ТОП-обращений, поступающих в ЦУР, — большинство касается проблем ЖКХ (за год обработано 11 482 обращения). На втором месте ремонт дорог (19 109). На третьем – благоустройство (9 529). Далее – соцзащита (8 400) и медицина (4 527 обращений).

Также одной из задач ЦУР является информирование крымчан. Особенно остро потребность в актуальной и оперативной информации возникает при чрезвычайных ситуациях. Такой ситуацией стали летние ливни. В связи с большим количеством сообщений в социальных сетях от жителей города Керчи, Ленинского и Кировского районов, где в ночь с 16 на 17 июня выпало рекордное количество осадков, ЦУР Республики Крым запустил информационный чат-бот «Инфопомощь ЧС Керчь». В основе — информация оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. Поскольку мощный циклон на следующий день нанес удар и по Ялте, ЦУР запустил онлайн помощника и для жителей южной столицы Крыма. Оперативное информирование крымчан, а также ответы на их вопросы и просьбы о помощи в соцсетях, позволили скорректировать работу региональных и муниципальных властей, военных и спасателей, волонтеров, — отметил руководитель Центра управления регионом по Республике Крым.

Артём Артёменко утверждает: ЦУР – это инструмент эффективной коммуникации крымчан и власти.

Главная для нас оценка – это благодарные отзывы пользователей соцсетей. По статистике более половины (57%) крымчан удовлетворены ответами министерств и принятыми решениями, — заявил он.

Сегодня коллектив Центра управления регионом Республики Крым принимает поздравления с первой годовщиной работы.

Год назад начал работу Центр управления регионом Республики Крым. Сегодня уже можно сказать, что ЦУР стал важным инструментом повышения эффективности деятельности органов власти. Сотрудники Центра собирают и анализируют обращения граждан, проводят мониторинг ситуации в таких ключевых отраслях, как здравоохранение, ЖКХ, соцзащита, благоустройство, помогают оперативно выявлять существующие проблемы. Поздравляю коллектив ЦУР с первой годовщиной, благодарю за проделанную работу, — говорится в поздравлении Главы РК Сергея Аксёнова.

На День рождения в ЦУР заглянул министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. Он вручил благодарности сотрудникам Центра управления регионом.

Год мы провели в активной работе, плодотворно занимались выполнением того функционала, который нам обозначил Глава Республики Крым, а также федеральный центр. За этот год совместными усилиями был проделан большой объем работы: вы показали себя слаженным коллективом, способным выполнять стандартные и не совсем стандартные задачи. Впереди только новые достижения и новые успехи, – подытожил первый год работы министр.

Фото и материалы: мининформ РК, ЦУР РК, соцсети, интервью у А.Артмёнко брала Мария Стахова.