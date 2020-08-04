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Центры «Мои Документы» в Республике Крым работают в штатном режиме
Фото: rk.gov.ru

Центры «Мои Документы» в Республике Крым работают в штатном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 04.08.2020

Запись на посещение можно оформить через официальный сайт.

Центры «Мои Документы» в Республике Крым работают в штатном режиме. Как пояснил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев, в центрах «Мои Документы» услуги предоставляются по талонам, выданным системой управления электронной очередью на текущий день (по живой очереди) либо полученным по предварительной записи через официальный сайт. Предварительная запись позволит посетителю подойти к назначенному времени и, таким образом, избежать ожидания в очереди.

По особому графику работают центры в муниципальном образовании городской округ Ялта. В соответствии с решением оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Ялте введен прием заявителей исключительно по предварительной записи через сайт md-crimea.ru. Офисы «Мои Документы», расположенные в населенных пунктах городского округа, Ялта не работают до особого распоряжения.

С 5 августа 2020 года город Бахчисарай также переходит на прием заявителей исключительно по предварительной записи через сайт. Офисы «Мои Документы», расположенные в сельских поселениях Бахчисарайского района, временно не работают.

Графики работы центров «Мои Документы» в Республике Крым:

Центры «Мои Документы» Симферополь № 2, г. Красноперекопск, г. Феодосия, пгт Кировское, г. Евпатория — Пн., Вт., Чт., Пт. с 9.00 до 19.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 14.00.

Центр «Мои Документы» г. Саки, г. Джанкой, г. Судак, пгт Красногвардейское, пгт Ленино, пгт Нижнегорский, пгт Раздольное, г. Алушта, г. Керчь – Пн., Вт., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 8.00 до 13.00.

Центр «Мои Документы» г. Симферополь № 1 – Пн., Вт., Чт., Пт., Сб. с 9.00 до 19.00; Ср. с 9.00 до 20.00.

Центр «Мои Документы» пгт Черноморское – Пн., Вт., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 14.00.

Центр «Мои Документы» г. Армянск, с. Доброе, с. Перово —  Пн., Вт., Чт., Пт. с 9.00 до 17.00; Ср. с 11.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 13.00.

Центр «Мои Документы» г. Белогорск, пгт Первомайское, пгт Советский —  Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. с 8.00 до 17.00.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» г. Симферополь – Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. с 9.00 до 18.00.

Центры «Мои Документы» в Республике Крым работают в штатном режиме

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