Запись на посещение можно оформить через официальный сайт.

Центры «Мои Документы» в Республике Крым работают в штатном режиме. Как пояснил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев, в центрах «Мои Документы» услуги предоставляются по талонам, выданным системой управления электронной очередью на текущий день (по живой очереди) либо полученным по предварительной записи через официальный сайт . Предварительная запись позволит посетителю подойти к назначенному времени и, таким образом, избежать ожидания в очереди.

По особому графику работают центры в муниципальном образовании городской округ Ялта. В соответствии с решением оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Ялте введен прием заявителей исключительно по предварительной записи через сайт md-crimea.ru. Офисы «Мои Документы», расположенные в населенных пунктах городского округа, Ялта не работают до особого распоряжения.

С 5 августа 2020 года город Бахчисарай также переходит на прием заявителей исключительно по предварительной записи через сайт . Офисы «Мои Документы», расположенные в сельских поселениях Бахчисарайского района, временно не работают.

Графики работы центров «Мои Документы» в Республике Крым:

Центры «Мои Документы» Симферополь № 2, г. Красноперекопск, г. Феодосия, пгт Кировское, г. Евпатория — Пн., Вт., Чт., Пт. с 9.00 до 19.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 14.00.

Центр «Мои Документы» г. Саки, г. Джанкой, г. Судак, пгт Красногвардейское, пгт Ленино, пгт Нижнегорский, пгт Раздольное, г. Алушта, г. Керчь – Пн., Вт., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 8.00 до 13.00.

Центр «Мои Документы» г. Симферополь № 1 – Пн., Вт., Чт., Пт., Сб. с 9.00 до 19.00; Ср. с 9.00 до 20.00.

Центр «Мои Документы» пгт Черноморское – Пн., Вт., Чт., Пт. с 8.00 до 18.00; Ср. с 9.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 14.00.

Центр «Мои Документы» г. Армянск, с. Доброе, с. Перово — Пн., Вт., Чт., Пт. с 9.00 до 17.00; Ср. с 11.00 до 20.00; Сб. с 9.00 до 13.00.

Центр «Мои Документы» г. Белогорск, пгт Первомайское, пгт Советский — Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. с 8.00 до 17.00.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» г. Симферополь – Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. с 9.00 до 18.00.