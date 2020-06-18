 Цены на бензин растут. ФАС проверяет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку причин роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95, ведомство допустило сговор на рынке бензина. Об этом в четверг, 18 июня, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством, — приводит РИА Новости его слова.

Агентство рекомендовало нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в частности, путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

Стоимость 95-го бензина растет с апреля, за это время она повысилась более чем на 50%. По словам экспертов на топливном рынке, причин для снижения цены на бензин нет: этого вида бензина на бирже не хватает, в то время как спрос на него продолжает расти.

Днем ранее стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда. Согласно данным торговой площадки по итогам торгов 17 июня, цена Аи-95 по национальному индексу выросла до 56,7 тыс. рублей за тонну.

Сработала «цепная реакция». Бензин стал «подрастать» в цене и на всех АЗС России. В Крыму – например – за последние сутки – на 50-60 копеек за литр. Местные топливные компании поясняют процесс тем самым повышением оптовых цен.

К сожалению, ситуация остается в прежнем положении, то есть мы наблюдаем значительный рост оптовых цен на топливо. Очевидно, что розничная цена на АЗС напрямую зависит от закупочных, поэтому мы вынуждены вводить корректировки, – цитирует пресс-службу компании ATAN ИА «Крыминформ» .

Впрочем, почему-то автолюбители связывают повышение с наступившим летом и потоком автотуристов. А что решит ФАС?