Цены на отдых в Крыму выросли, но только не в «эконом-сегменте»

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко принял участие в оперативном совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике по вопросу недопущения необоснованного роста стоимости в средствах размещения на территории РФ, а также перевозок авиа- и железнодорожным транспортом.

В «эконом-сегменте» повышения цен не произошло, в отдельных случаях в пределах уровня инфляции на 5-7%, в части отелей удалось сохранить стоимость прошлого года. В санаторно-курортном комплексе по отношению к ценам 2019-2020 рост цен не отмечается. В тоже время, произошел рост стоимости на оставшийся номерной фонд в премиальном сегменте, в которых у нас был дефицит номерного фонда и в прошлом году – это объекты размещения уровня 4-5 звезд, — рассказал Вадим Волченко.

По его словам, минкурортов ведет работу с объектами размещения как в официальном поле, так и в неофициальных встречах по выработке механизмов оптимизации затрат объектов размещения и соответствия уровня стоимости предоставляемым услугам.

Мы намерены жестко реагировать на несоответствие качества предоставления услуг и заявленной стоимости, а также определять участников рынка, допускающих в работе некорректные инструменты и нарушение прав потребителей, — подчеркнул Волченко.

Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо четко соблюдать права потребителей и интересы бизнеса и выразили готовность реагировать на любые признаки недобросовестной конкуренции. Прежде всего, это касается недобросовестных практик, связанных с односторонней отменой брони с целью последующей её перепродажи по завышенной цене, и, в целом, в необоснованном повышении стоимости в объектах размещения и росте цен на авиа- и железнодорожные поездки.

В мероприятии приняли участие не только законодатели и региональные чиновники, но и представители Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономики РФ, Ростуризма, Российской гостиничной ассоциации, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России.