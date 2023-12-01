Cевастопольским студентам рассказали о главном тренде налоговой службы

Об основных трендах налоговой службы страны узнали студенты 4 курса Севастопольского Филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на лекции, которую для них провела главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС России по г.Севастополю Елена Маслова.

Спикер отметила, что сегодня Федеральная налоговая служба предоставляет налогоплательщикам широкий спектр цифровых сервисов: в настоящее время на сайте ФНС функционирует более 70 электронных сервисов , которые позволяют решать вопросы, связанные с уплатой налогов онлайн. Электронные помощники помогают налогоплательщикам сэкономить время и создают наиболее комфортные условия для взаимодействия с налоговыми органами. Все сервисы собраны в одном разделе на главной странице сайта ФНС.

Елена Маслова проинформировала студентов, что самыми востребованными сервисами для налогоплательщиков является линейка личных кабинетов. Так, « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать состояние расчетов с бюджетом, заполнить и направить в электронном виде налоговую декларации по форме 3-НДФЛ, а затем отследить статус её камеральной проверки. Также можно запросить необходимые справки, получить свидетельство ИНН в электронном виде, сведения о своих счетах (вкладах) в Российских банках. Кроме того, можно подать заявления, включая заявления на льготы по налогам, уведомления об открытии зарубежного банковского счета, а также согласие на информирование о налоговой задолженности и многое другое.

Спикер отметила, что налоговое ведомство придерживается своего основного принципа – «налоги просто и удобно». Именно упрощение налогового администрирования для граждан и бизнеса и упор на качественную обратную связь позволяют осуществлять уплату налогов в комфортном режиме. В качестве примера Елена Маслова привела налоговый режим для «самозанятых». Сейчас в России уже более 8 миллионов граждан ведут свой бизнес легально и платят налоги, потому что этот режим изначально создавался с учетом пожеланий потенциальных пользователей. В Севастополе специальный налоговый режим применяет около 30 тысяч налогоплательщиков, которыми получен общий суммарный доход более 8 миллиардов рублей.

Лектор рассказала студентам о преимуществах применения специального налогового режима, об ограничениях, о том, как зарегистрироваться в качестве «самозанятого», об использовании приложения «Мой налог», о бонусах и об изменениях по уплате налога в 2023 году в связи с внедрением Единого налогового счета. Она подчеркнула, что регистрацию в качестве «самозанятого» налогоплательщики могут осуществить самостоятельно, без посещения налогового органа через мобильное приложение «Мой налог». Важно, что квитанция на уплату налога формируется налоговым органом автоматически, на основании поступивших от клиентов денежных средств.

В ходе лекции Елена Маслова напомнила студентам, что 1 декабря в стране завершается кампания уплаты имущественных налогов . И каждый добросовестный налогоплательщик должен успеть рассчитаться с бюджетом по начисленным имущественным налогам.

В заключении лекции, Елена Маслова пригласила будущих выпускников попробовать свои силы в трудоустройстве в УФНС России по г.Севастополю и отметила, что Федеральная налоговая служба – это не просто государственный орган, осуществляющий налоговое администрирование и контроль за своевременной уплатой налогов. Это место, где каждый сотрудник имеет возможность для реализации своего профессионального и творческого потенциала.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе