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Чаще всего крымчане жалуются на переутомление осенью и зимой
фото: pikist.com

Чаще всего крымчане жалуются на переутомление осенью и зимой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 15.11.2023

Осенью крымчан чаще всего накрывает усталость, причем женщины страдают от нее больше мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Осень — сезон, когда крымчане чаще всего чувствуют себя усталыми (21% опрошенных). На втором месте — зима (17% голосов). Лишь каждый двадцатый утверждает, что наибольшую усталость ощущает весной, и только 3 из 100 — летом. На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 15% горожан. Счастливчиков, ощущающих себя бодрыми в любой сезон, — 16%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры (24 и 18% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (17 и 14%). Среди представителей сильного пола больше тех, кто бодр и активен в течение всего года (20% против 13% среди женщин).

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Топ-3 симптомов осенней усталости у респондентов: упадок сил (у 57%), плохое настроение (45%), апатия и нарушения сна (по 32%).

Для борьбы с усталостью горожане стараются высыпаться (52% опрошенных), гулять на свежем воздухе (53%) и принимать витамины (30%).

Время проведения: 2—14 ноября 2023 года

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