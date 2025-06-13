Чаще всего жители Крыма оставляют чаевые в ресторанах и кафе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Чаще всего чаевые жители Крыма оставляют в ресторанах и кафе, так делают 73% опрошенных: 33% — всегда, а 40% — иногда. 56% дают на чай таксистам, 49% — курьерам, 35% — парикмахерам. 30% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 460 рублей: «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 310 рублей, в парикмахерских — 210 рублей.

Средние чаевые курьерам составляют 110 рублей, таксистам — 110 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 80 рублей.

Время проведения: 23 мая — 3 июня 2025 года

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