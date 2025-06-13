Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Чаще всего жители Крыма оставляют чаевые в ресторанах и кафе
Новости Республики
Чаще всего жители Крыма оставляют чаевые в ресторанах и кафе
фото: pikist.com

Чаще всего жители Крыма оставляют чаевые в ресторанах и кафе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 13.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Чаще всего чаевые жители Крыма оставляют в ресторанах и кафе, так делают 73% опрошенных: 33% — всегда, а 40% — иногда. 56% дают на чай таксистам, 49% — курьерам, 35% — парикмахерам. 30% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 460 рублей: «Горничным, носильщикам». В кафе и ресторанах дают на чай 310 рублей, в парикмахерских — 210 рублей.

Узнайте больше:  13 июня – Еремей Распрягальник. В полях может разгуливать Житный дед

Средние чаевые курьерам составляют 110 рублей, таксистам — 110 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 80 рублей.

Время проведения: 23 мая — 3 июня 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.