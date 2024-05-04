Часов Яр. Обстановка на 04.05.24. Карта боевых действий

Часов Яр. На центральном участке после выхода к восточным окраинам микрорайона «Канал» ВС РФ завязали бои за территорию 77 училища, но прорваться вглубь застройки по-видимому не удалось. Штурм «Канала» в лоб, очевидно, и не является задачей ВС РФ. Фактически, после разведки боем российские войска перешли к подтягиванию флангов с целью взятия микрорайона в полуохват. Исходя из кадров объективного контроля с ударами 240-мм корректируемыми минами «Смельчак» по позициям ВСУ, одним из препятствий стала многоэтажка на углу улиц Зеленая и Горбатого, с которой открывается вид на поле и частный сектор на окраине населенного пункта. Здание примечательно еще и тем, что после прилётов несколько ФАБов на УМПК осталось не только пригодным к обороне, но и относительно целым, лишившись лишь одного из подъездов.
Иная ситуация южнее в районе Ивановского (Красного). ВС РФ продвинулись как минимум по южной части заказника «Ступки-Голубовские-2» до русла канала «Северский Донец — Донбасс». По некоторым данным, заказник перешел под контроль российских сил почти полностью, что косвенно подтверждается перемещениями в низине (это было бы не слишком удобно в случае присутствия противника в более высокой северной части заказника).
Вместе с тем обстановка к западу от Ивановского скрыта «туманом войны». Ранее появлялась информация о продвижении российских подразделений в урочище Ступки до канала, однако с этого участка относительно долгое время не появлялось кадров объективного контроля. Присутствие той или иной стороны к востоку от канала в посадках вдоль трассы Т-0504 (Н-32) также остается спорным.
Противник стягивает подкрепления с иных участков фронта. Пропаганда противника превращает битву за город в очередной символ, т.н. «фортецю» (крепость). Идут тяжелые бои.
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Карта боевых действий СВО 04.05.24. Часов Яр
Юго-восточнее между Ивановским и Клещеевкой фиксируется продвижение ВС РФ. Исходя из опубликованных со стороны противника кадров, под контроль российских войск перешла лесополоса на западной окраине бывшего аэродрома «Артемовск» до леса к северу от Клещеевки. Одновременно ВС РФ предпринимали попытки дальнейшего продвижения, как минимум выбив украинские формирования из следующей посадки.
На северном фланге с учетом контроля противника над Григоровкой и Калиновкой продвинуться пока не выходит — в том числе из-за контратак противника.
Обстановка на фронтах по состоянию на 04.05.24
На Херсонском направлении активизируются встречные действия обеих сторон на островах в пойме реки Днепр. Местность пристреляна артиллерией, дроны также представляют неотъемлемый фактор, влияющий на ход боевых действий. В связи с этим остро стоит вопрос мобильного РЭБ для наших подразделений. ВС России применяют высокоточные боеприпасы для ликвидации пунктов временной дислокации ВСУ на вражеском берегу.
На Запорожском фронте встречные боевые действия малых групп пехоты в Работино и северо-западнее Вербового. У Вербового в стрелковом бою отражена атака противника. ВСУ нанесли удар по пятиэтажному дому в Токмаке, пострадали четыре мирных жителя.
На Авдеевском направлении два последних дня шли ожесточенные бои за Архангельское. Противник, перебросив на участок свежие силы попытался контратаками выбить ВС РФ из занятой части Архангельского, чтобы хотя бы частично восстановить свою линию обороны между Очеретино и Керамиком и не дать нашим частям дальше развивать свой успех в направлении н.п. Прогресс и в районе Новоалександровки.
Встречное сражение к концу вчерашнего дня закончилось разгромом частей ВСУ и отходу их за рубеж водоёмов северо-западнее Архангельского. Противником также был утерян контроль и над последними позициями на холмах севернее этого населенного пункта. Артиллерия уничтожает вражеские огневые точки на данном участке, мешающие нашему продвижению.
На Времевском выступе ВС России штурмуют Урожайное, в условиях постоянных контратак противника наши подразделения продвинулись вперед на расстояние до 300 метров. Огнём артиллерии и авиации Армии России срываются ротации вражеских подразделений
Возобновились боевые действия у Михайловки на Южно-Донецком направлении. ВС России активизировали атаки Парасковиевки. Сообщают об успехах наших подразделений в Красоногоровке в районе огнеупорного завода.
На Купянском направлении продолжается штурм Кисловки нашими войсками.
📊Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21471 единиц специальной военной автомобильной техники.
Что говорит противник (Часов Яр)
Российские войска успешно наступают на трех направлениях, — ISW
Основное из выводов американского Института изучения войны:
- Российские войска продвинулись в районе Купянска, Авдеевки и Донецка.
- Украинские спикеры продолжают подчеркивать, что главной целью России на 2024 год остается полное освобождение ДНР и ЛНР.
- Первые поставки военной помощи США прибыли на Украину в начале этой недели, хотя пройдет еще несколько недель, прежде чем западное оружие и боеприпасы прибудут в прифронтовые районы.
- Российские вооруженные силы в целом продолжают улучшать свои боевые качества.
Интерактивная карта — Часов Яр
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