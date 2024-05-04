Часов Яр. Обстановка на 04.05.24. Карта боевых действий

Часов Яр. На центральном участке после выхода к восточным окраинам микрорайона «Канал» ВС РФ завязали бои за территорию 77 училища, но прорваться вглубь застройки по-видимому не удалось. Штурм «Канала» в лоб, очевидно, и не является задачей ВС РФ. Фактически, после разведки боем российские войска перешли к подтягиванию флангов с целью взятия микрорайона в полуохват. Исходя из кадров объективного контроля с ударами 240-мм корректируемыми минами «Смельчак» по позициям ВСУ, одним из препятствий стала многоэтажка на углу улиц Зеленая и Горбатого, с которой открывается вид на поле и частный сектор на окраине населенного пункта. Здание примечательно еще и тем, что после прилётов несколько ФАБов на УМПК осталось не только пригодным к обороне, но и относительно целым, лишившись лишь одного из подъездов.

Иная ситуация южнее в районе Ивановского (Красного). ВС РФ продвинулись как минимум по южной части заказника «Ступки-Голубовские-2» до русла канала «Северский Донец — Донбасс». По некоторым данным, заказник перешел под контроль российских сил почти полностью, что косвенно подтверждается перемещениями в низине (это было бы не слишком удобно в случае присутствия противника в более высокой северной части заказника).

Вместе с тем обстановка к западу от Ивановского скрыта «туманом войны». Ранее появлялась информация о продвижении российских подразделений в урочище Ступки до канала, однако с этого участка относительно долгое время не появлялось кадров объективного контроля. Присутствие той или иной стороны к востоку от канала в посадках вдоль трассы Т-0504 (Н-32) также остается спорным.

Противник стягивает подкрепления с иных участков фронта. Пропаганда противника превращает битву за город в очередной символ, т.н. «фортецю» (крепость). Идут тяжелые бои.

Информация дополняется, следите за обновлениями на КрымPRESS!

Карта боевых действий СВО 04.05.24. Часов Яр

Увеличить карту

Юго-восточнее между Ивановским и Клещеевкой фиксируется продвижение ВС РФ. Исходя из опубликованных со стороны противника кадров, под контроль российских войск перешла лесополоса на западной окраине бывшего аэродрома «Артемовск» до леса к северу от Клещеевки. Одновременно ВС РФ предпринимали попытки дальнейшего продвижения, как минимум выбив украинские формирования из следующей посадки.

На северном фланге с учетом контроля противника над Григоровкой и Калиновкой продвинуться пока не выходит — в том числе из-за контратак противника.

Обстановка на фронтах по состоянию на 04.05.24

На Херсонском направлении активизируются встречные действия обеих сторон на островах в пойме реки Днепр. Местность пристреляна артиллерией, дроны также представляют неотъемлемый фактор, влияющий на ход боевых действий. В связи с этим остро стоит вопрос мобильного РЭБ для наших подразделений. ВС России применяют высокоточные боеприпасы для ликвидации пунктов временной дислокации ВСУ на вражеском берегу.

На Запорожском фронте встречные боевые действия малых групп пехоты в Работино и северо-западнее Вербового. У Вербового в стрелковом бою отражена атака противника. ВСУ нанесли удар по пятиэтажному дому в Токмаке, пострадали четыре мирных жителя.

На Авдеевском направлении два последних дня шли ожесточенные бои за Архангельское. Противник, перебросив на участок свежие силы попытался контратаками выбить ВС РФ из занятой части Архангельского, чтобы хотя бы частично восстановить свою линию обороны между Очеретино и Керамиком и не дать нашим частям дальше развивать свой успех в направлении н.п. Прогресс и в районе Новоалександровки.

Встречное сражение к концу вчерашнего дня закончилось разгромом частей ВСУ и отходу их за рубеж водоёмов северо-западнее Архангельского. Противником также был утерян контроль и над последними позициями на холмах севернее этого населенного пункта. Артиллерия уничтожает вражеские огневые точки на данном участке, мешающие нашему продвижению.

На Времевском выступе ВС России штурмуют Урожайное, в условиях постоянных контратак противника наши подразделения продвинулись вперед на расстояние до 300 метров. Огнём артиллерии и авиации Армии России срываются ротации вражеских подразделений

Возобновились боевые действия у Михайловки на Южно-Донецком направлении. ВС России активизировали атаки Парасковиевки. Сообщают об успехах наших подразделений в Красоногоровке в районе огнеупорного завода.

На Купянском направлении продолжается штурм Кисловки нашими войсками.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 04 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ С 28-го апреля по 4-е мая т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ. Узнайте больше: Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 02.05.24. Карта боевых действий ▫️ В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированиям двенадцати бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства. ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение нанесли поражение, формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. ▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО. ▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.

📊Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21471 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник (Часов Яр)

Российские войска успешно наступают на трех направлениях, — ISW

Основное из выводов американского Института изучения войны:

Российские войска продвинулись в районе Купянска, Авдеевки и Донецка.

Украинские спикеры продолжают подчеркивать, что главной целью России на 2024 год остается полное освобождение ДНР и ЛНР.

Первые поставки военной помощи США прибыли на Украину в начале этой недели, хотя пройдет еще несколько недель, прежде чем западное оружие и боеприпасы прибудут в прифронтовые районы.

Российские вооруженные силы в целом продолжают улучшать свои боевые качества.

Интерактивная карта — Часов Яр

Использованы материалы ТГ « Рыбарь » и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…