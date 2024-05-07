Часов Яр. Обстановка на 07.05.24. Карта боевых действий

Часов Яр. На направлении продолжаются активные боевые действия на восточной окраине города, на подступах с юга, за Ивановским и у Калиново. Идут активные боевые действия за фланги участка фронта: на севере – у Богдановки, на юге – у Ивановского (Красного). Уничтожен мост через канал Северский донец – Донбасс у Часов Яра, который использовали для переброски боеприпасов, живой силы и эвакуации раненых. Теперь этой возможности у них нет. Противник пытается восстановить мост, но российская артиллерия постоянно накрывает всех, кто пытается подойти к каналу. Активно действует наша авиация.
Ведутся жесточайшие обстрелы противника.Так, в ночь с пятого на шестое мая российские ВКС с помощью ФАБ-1500 нанесли удар по опорнику ВСУ. В момент удара в укреплении кроме офицеров и личного состава ВСУ, находились иностранные наемники.
С мест сообщают, что в лесничестве, на южных подступах к Часов Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников. Однако, сейчас это уже не те тик-ток военные зарубежных стран, которые приезжали на Украину заработать денег и при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.
Обстановка ВСУ в Часов Яре настолько плохая, что Зеленский отправил спецназ ГУР на помощь украинским частям. «Если мы проиграем в Часов Яре, то мы проиграем всю битву за Донбасс», — заявил экс-командир взвода батальона ,,Айдар» Евгений Дикий.
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Карта боевых действий СВО 07.05.24. Часов Яр
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Иностранные наёмники на Часов Яре. Со слов пленных, есть информация о том, что иностранцы принимают участие, прячутся в подвалах или же вовсе работают с тыловых районов. По сообщениям разведки, наёмники присутствуют и в н.п. Славянск. Они работают на FPV, привлекаются для разведки. Радиоперехват в очередной раз подтверждает факт наличия иностранных войск на территории Украины. Из сути переговоров ясно, что эти специалисты являются не советниками, а прямыми участниками боевых действий.
Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 07.05.24
На Херсонском направлении продолжаются боевые действия в районе Крынок и на островах в пойме р. Днепр, где по-прежнему проблемой остаётся недостаточная оснащенность наших подразделений малыми плавсредствами. Фронтовики с мест сообщают о поиске решений путем ремонта старых лодок, брошенных местными жителями. Вражеские силы сохраняют присутствие в Крынках и островной зоне, где ведутся встречные бои.
На Запорожском фронте ВС России ведут атакующие действия в Работино и северо-западнее Вербового. Сообщают о дерзких штурмовых действиях наших бойцов на мототехнике, в результате чего занят очередной вражеский опорный пункт.
На Времевском направлении – бои в Урожайном и у Старомайорского.
На Южно-Донецком направлении продолжаются бои в Красногоровке. ВС России применяют самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм.
На Купянском направлении ВС России расширяют плацдарм вокруг Кисловки и Котляровки, занятых на днях. Активные боевые действия наблюдаются южнее Крахмального. На Сватовском направлении ведется контрбатарейная борьба, с поражением самоходной артиллерийской установки ВСУ севернее Лозовой, приводящей к детонации боекомплекта.
Авдеевское направление. Украинские войска предприняли контратаки после переброски резервов; к исходу дня продолжались тяжелые бои. Украинское командование оказывается в тупике. На южном фланге Авдеевки активные боевые действия в Нетайлово.
📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.
Часов Яр. Кадры Associated Press
Что говорит противник (Часов Яр)
Италия призывает к перемирию на Украине и мирным переговорам с участием России — Reuters
Министр обороны Италии заявил, что экономические санкции против России потерпели неудачу и призвал Запад приложить больше усилий для дипломатического решения украинского конфликта. «Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить Россию. Мы переоценили свое экономическое влияние в мире» — заявил он. По его мнению, единственный способ решения проблемы — перемирие и дальнейшее мирное урегулирование.
Россия медленно, но настойчиво продолжает продвигаться на запад по всему восточному фронту — Newsweek (США)
Ее войска ценой огромных усилий берут под свой контроль все новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полное овладение Донецкой и Луганской областями является ключевой целью для Кремля. Сегодняшнее медленное наступление закладывает основу для ожидаемой летней наступательной операции. Среди целей этого наступления — город Часов Яр в Донецкой области, который оказался на линии фронта и может пасть еще до прихода лета».
Интерактивная карта — Часов Яр
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