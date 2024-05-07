Часов Яр. Обстановка на 07.05.24. Карта боевых действий

Часов Яр. На направлении продолжаются активные боевые действия на восточной окраине города, на подступах с юга, за Ивановским и у Калиново. Идут активные боевые действия за фланги участка фронта: на севере – у Богдановки, на юге – у Ивановского (Красного). Уничтожен мост через канал Северский донец – Донбасс у Часов Яра, который использовали для переброски боеприпасов, живой силы и эвакуации раненых. Теперь этой возможности у них нет. Противник пытается восстановить мост, но российская артиллерия постоянно накрывает всех, кто пытается подойти к каналу. Активно действует наша авиация.

Ведутся жесточайшие обстрелы противника.Так, в ночь с пятого на шестое мая российские ВКС с помощью ФАБ-1500 нанесли удар по опорнику ВСУ. В момент удара в укреплении кроме офицеров и личного состава ВСУ, находились иностранные наемники.

С мест сообщают, что в лесничестве, на южных подступах к Часов Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников. Однако, сейчас это уже не те тик-ток военные зарубежных стран, которые приезжали на Украину заработать денег и при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО.

Обстановка ВСУ в Часов Яре настолько плохая, что Зеленский отправил спецназ ГУР на помощь украинским частям. «Если мы проиграем в Часов Яре, то мы проиграем всю битву за Донбасс», — заявил экс-командир взвода батальона ,,Айдар» Евгений Дикий.

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Карта боевых действий СВО 07.05.24. Часов Яр

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Иностранные наёмники на Часов Яре. Со слов пленных, есть информация о том, что иностранцы принимают участие, прячутся в подвалах или же вовсе работают с тыловых районов. По сообщениям разведки, наёмники присутствуют и в н.п. Славянск. Они работают на FPV, привлекаются для разведки. Радиоперехват в очередной раз подтверждает факт наличия иностранных войск на территории Украины. Из сути переговоров ясно, что эти специалисты являются не советниками, а прямыми участниками боевых действий.

Обстановка на фронтах СВО по состоянию на 07.05.24

На Херсонском направлении продолжаются боевые действия в районе Крынок и на островах в пойме р. Днепр, где по-прежнему проблемой остаётся недостаточная оснащенность наших подразделений малыми плавсредствами. Фронтовики с мест сообщают о поиске решений путем ремонта старых лодок, брошенных местными жителями. Вражеские силы сохраняют присутствие в Крынках и островной зоне, где ведутся встречные бои.

На Запорожском фронте ВС России ведут атакующие действия в Работино и северо-западнее Вербового. Сообщают о дерзких штурмовых действиях наших бойцов на мототехнике, в результате чего занят очередной вражеский опорный пункт.

На Времевском направлении – бои в Урожайном и у Старомайорского.

На Южно-Донецком направлении продолжаются бои в Красногоровке. ВС России применяют самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм.

На Купянском направлении ВС России расширяют плацдарм вокруг Кисловки и Котляровки, занятых на днях. Активные боевые действия наблюдаются южнее Крахмального. На Сватовском направлении ведется контрбатарейная борьба, с поражением самоходной артиллерийской установки ВСУ севернее Лозовой, приводящей к детонации боекомплекта.

Авдеевское направление. Украинские войска предприняли контратаки после переброски резервов; к исходу дня продолжались тяжелые бои. Украинское командование оказывается в тупике. На южном фланге Авдеевки активные боевые действия в Нетайлово.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО (по состоянию на 06 мая 2024 г.) Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. ▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области. Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Узнайте больше: Очеретино (Авдеевка). Обстановка на 03.05.24. Карта боевых действий ▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 105 мм орудие М119 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. ▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122 мм гаубицу Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и три 122 мм гаубицы Д-30. ▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». ▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. ▫️ Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.

Часов Яр. Кадры Associated Press

Что говорит противник (Часов Яр)

Италия призывает к перемирию на Украине и мирным переговорам с участием России — Reuters

Министр обороны Италии заявил, что экономические санкции против России потерпели неудачу и призвал Запад приложить больше усилий для дипломатического решения украинского конфликта. «Запад ошибочно полагал, что его санкции могут остановить Россию. Мы переоценили свое экономическое влияние в мире» — заявил он. По его мнению, единственный способ решения проблемы — перемирие и дальнейшее мирное урегулирование.

Россия медленно, но настойчиво продолжает продвигаться на запад по всему восточному фронту — Newsweek (США)

Ее войска ценой огромных усилий берут под свой контроль все новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полное овладение Донецкой и Луганской областями является ключевой целью для Кремля. Сегодняшнее медленное наступление закладывает основу для ожидаемой летней наступательной операции. Среди целей этого наступления — город Часов Яр в Донецкой области, который оказался на линии фронта и может пасть еще до прихода лета».

Интерактивная карта — Часов Яр

Использованы материалы ТГ « Рыбарь » и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…