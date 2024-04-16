Часов Яр. Обстановка на 16.04.24. Карта СВО

Часов Яр. Сообщается о дальнейшем продвижении наших войск вглубь вражеских позиций. Так сегодня,наши штурмовые группы, при поддержке бронетехники и авиации смогли закрепиться сразу в нескольких районах Часов Яра. Стрелковые бои велись и ведутся на улице Зелена и постепенно переходят ближе к каналу реки Северский Донец.

ВСУ активно перебрасывают подкрепления, однако FPV-дроны российских войск уже начали поражать цели за водоразделом, куда украинская армия, вероятно, будет отступать после потери позиций у восточной окраины в микрорайоне Канал, который сейчас интенсивно атакуется с северо-восточной стороны. Противник всё ещё владеет территорией, доставляет к 9-ти этажкам подкрепление и осуществляет эвакуацию.

Однако крупномасштабных боевых действий пока не наблюдается, в основном идут позиционные бои. ВСУ благодаря действиям 98-й ВДД и 200-й бригады постепенно сталкиваются с двумя основными проблемами: круглосуточным поражением собственных позиций и нарушением снабжения. Точно так же для украинской армии завершалась оборона Артёмовска, после чего город пришлось оставить.

В Часов Яр вчера состоялся срочный сбор штабов группировки ВСУ. Вопрос дезертирства ВСУ «с передка» очень остро стоит в войсках. Остановить бегство командиры не могут. При этом сами командиры ВСУ на ЛБС под фабами и артой находиться не хотят.

Генштаб настаивал проводить совещание в бункере в Константиновке, но как говорят Сырский настоял именно на передовой.

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Часов Яр. Обстановка на 16.04.24.

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Подготовка украинской общественности к тому, что падение города не будет считаться «оперативной неудачей» ВСУ, уже идёт. Основной акцент сейчас смещается на Константиновку, где украинские формирования пытаются соорудить новую фортэцю, но понаблюдать за этим процессом регулярно прилетают российские ракеты.

Сообщается о новых взрывах в главном логистическом хабе ВСУ на Артёмовском направлении: удары по Константиновке, находящейся под пристальным вниманием нашей разведки, наносятся ежедневно и призваны ослабить украинскую группировку, действующую в Часов Яре.

Новости с фронта

Уточнение по вчерашнему утреннему удару в Славянске . Порядка 40 человек 200-х и столько же тяжелых 300 после удара утром по ПВД ВСУ в Славянске. Половина из них иностранные наемники, в т.ч. французские легионеры «в отпуске». Часть вывезли вертолетами, часть на скорых увезли в Павлоград».

. Порядка 40 человек 200-х и столько же тяжелых 300 после удара утром по ПВД ВСУ в Славянске. Половина из них иностранные наемники, в т.ч. французские легионеры «в отпуске». Часть вывезли вертолетами, часть на скорых увезли в Павлоград». Российские войска продвинулись еще на 700 метров севернее Бердычи . Российские войска сейчас находятся в пределах 100 метров от трассы 00542, последнего оставшегося пути в населенный пункт. На северной окраине города находятся крупные украинские силы, которые сейчас находятся под реальной угрозой окружения и изоляции.

. Российские войска сейчас находятся в пределах 100 метров от трассы 00542, последнего оставшегося пути в населенный пункт. На северной окраине города находятся крупные украинские силы, которые сейчас находятся под реальной угрозой окружения и изоляции. Российская армия освободила Семеновку в ДНР.

в ДНР. На Авдеевском направлении российские войска наступают в направлении Новобахмутовки, расширив зону контроля к западу от села. В Семеновке ВС РФ ведут бои в центре населенного пункта.

российские войска наступают в направлении Новобахмутовки, расширив зону контроля к западу от села. В Семеновке ВС РФ ведут бои в центре населенного пункта. На Запорожском направлении идут боестолкновения в Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования укрепляют вторую линию обороны в районе Орехова, ожидая возможного наступления ВС РФ.

Уничтожение гаубицы ВСУ на Артемовском направлении

Бригада «Север-V» продолжает ликвидировать технику противника в районе н.п Часов Яр. В ходе воздушной разведки была обнаружена замаскированная гаубица врага. После поражения цели ударами нашей артиллерии, расчет ВСУ бросил орудие и пустился в бегство.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Общие потери противника за вчерашний день составили:

895 военнослужащих

7 единиц бронетехники, в том числе 2 танка

18 артсистем

40 единиц спецавтотехники

270 БпЛА

станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»

станция радиоэлектронной борьбы «Хмара-2»

станция радиоэлектронной разведки «Пластун»

Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21050 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Армия России начнёт наступление в конце мая-начале июня, без западной помощи ВСУ будет «катастрофически тяжело» — глава

«Российские войска начнут наступление в конце мая — начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве, и второе — будет идти дальше», — заявил Буданов в интервью немецким СМИ.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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