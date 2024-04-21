Часов Яр. Обстановка на 21.04.24. Карта СВО

Часов Яр. Российские войска продолжают расширять зону контроля на флангах возле Часов Яр. В Минобороны России подтвердили взятие под полный контроль Богдановки. По нашей информации, из-за массированного огневого воздействия ВСУ оставили позиции в юго-западной части села ещё пару дней назад.

На восточных окраинах Часов Яра последние недели идут ожесточенные бои в микрорайоне Канал возле училища №77. Овладеть зданием на данный момент из-за минирования местности и постоянных контратак противника не получается. Южнее Часов Яра российские войска наступают вдоль трассы Т-0504 в направлении Константиновки. Со стороны противника регулярно появляются кадры ударов по бронетехнике ВС РФ на выезде из Красного.

Новости с фронта

Украинские формирования ночью предприняли массированную атаку беспилотниками по территории России, было сбито порядка 50 БЛА в восьми областях. Днем несколько объектов были сбиты в Московской, Тульской и Калужской областях.

ВС РФ нанесли несколько точечных ударов по различным объектам на подконтрольной противнику территории. Целями стали объекты военной инфраструктуры, в том числе производственные.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в окрестностях Часов Яра, по которому идут систематические артиллерийские и авиационные удары, а окрестные посадки обрабатывают «Солнцепеками».

На Авдеевском направлении российские силы ведут бои за Очеретино, куда противник перебрасывает резервы и продвигаются в районе Семеновки. По некоторым, пока не подтвержденным данным, населенный пункт был взят.

А на Донецком направлении идут бои в Красногоровке, в которой противник удерживает позиции в районе огнеупорного завода, и пытается контратаками выбить ВС РФ с восточных окраин, впрочем, не слишком успешно.

В течение дня шли бои в Новомихайловке на Угледарском направлении, где фиксируется продвижение ВС РФ вдоль улицы Тимирязева. А уже к исходу появились неподтвержденные сообщения о полном взятии села.

По сводкам Министерства обороны РФ

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22289 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15816 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21205 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Западные танки оказались бесполезны из-за дешевых российских дронов — New York Times

ВСУ уже потеряли минимум 30 танков Leopard и 5 Abrams. БПЛА, цена которых около $500, — ничтожная инвестиция для уничтожения танков Abrams стоимостью $10 млн. С начала СВО уничтожено по меньшей мере 140 танков, переданных Украине Западом, отмечает издание.

Новая помощь США «вряд ли кардинально изменит судьбу Киева», — Wall Street Journal

Помощь не решает основную проблему ВСУ — нехватку личного состава. Также свой вывод WSJ обосновывает «тяжелым положением Украины на поле боя и успехами, достигнутыми российскими войсками за последние месяцы».

«В лучшем случае у помощи есть потенциал помочь Украине сдержать беспощадные атаки России и сохранить территорию, что потенциально позволит Киеву сковывать российские силы до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить дополнительную помощь в следующем году», — пишет газета. В то же время новая помощь США может заставить россиян атаковать быстрее, чем они планировали. Украина же сможет более уверенно отражать эти атаки, используя снаряды, которые ранее экономили.

«Однако увеличение военных поставок не может помочь Украине в решении других проблем, таких как нехватка личного состава», — добавляет WSJ.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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