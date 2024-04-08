Часов Яр. Обстановка на 8.04.24

Часов Яр. Общий высокий темп наступления, набранный в первые два дня, в целом сохраняется. Более плотно с российской стороны включаются в работу реактивная артиллерия и авиация. Наибольшая концентрация ударов с российской стороны сосредоточена в центральной и восточной частях города.

Часов Яр

Северный фланг. ВСУ прекратили крупномасштабные атаки к северу от скотофермы рядом с Богдановкой и сосредоточились на обороне. Подходы к опорнику (как и западная часть Богдановки) — в серой зоне, подкрепления украинских войск пытаются забрасывать в этот район ДРГ, однако успешными эти действия на общем фоне боевых действий назвать нельзя. Большая часть подразделений ВСУ в этом районе вскоре может откатиться к Калиновке, окопавшись (пока что) на левом берегу от канала Северский Донец. На правом берегу канала Северский Донец ВСУ также активно готовят укрепления и резервные пункты боепитания. Эти сооружения строятся, вероятно, на случай продвижения ВС РФ по северной окраине Часов Яр. Также в районе рудника Северный время от времени работают кочующие миномёты ВСУ и расчёты FPV-дронов ВСУ, однако их количество постепенно сокращается благодаря контрбатарейной стрельбе с российской стороны.

Восточный фланг. На рубеже обороны ВСУ около микрорайона Канал фиксируются многочисленные прилёты ФАБ-250/500 с УМПК и УМПБ Д-30СН. Последние применяются в основном ночью и прилетают по большей части в момент начала ротации подразделений, которую ВСУ постоянно стараются проводить несмотря на сложившиеся условия. Восточная окраина считается воротами в город, поскольку позволяет выйти на пять городских улиц одновременно. Здесь позиции занимают подразделения 67-й ОМБр ВСУ, несущей последние несколько дней особо чувствительные потери (в том числе и в командном составе среднего и младшего звена). Подразделения ВС РФ зацепились за дома в районе ул. Горбатова около ПТУ №77 и держат позиции, постепенно расширяя огневой контроль на соседние дома.

Поступают сведения о том, что ВСУ начали организованный отвод части подразделений западнее Красного в направлении Часов Яр. Отступающие от Богдановки части подразделений минируют подходы к Калиновке, выстраивая новую линию обороны вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Подступы к каналу также плотно заминированы, что усложнит его форсирование. Вчера нем появились сообщения о полном взятии под контроль Богдановки, однако на данный момент кадров объективного контроля пока что нет.

Южный фланг. ВСУ пытаются укрепиться по новым рубежам в микрорайоне Новом — от Виноградной улицы вниз до Юбилейной и Донецкой накапливаются свежие подразделения, спешно переброшенные с соседней Алексеево-Дружковки и Малотарановки. Также ВСУ активно окапываются по ул. Межинского в районе стадиона «Авангард» и около детского лагеря «Мир», очевидно, опасаясь флангового прорыва ВС РФ с южной стороны.

По некоторым данным, к северу от Красного ВС РФ двигаются вдоль лесополосы на господствующей над селом высоте. В Клещеевке российские войска ударом из РСЗО поразили полевой склад ВСУ, само село по-прежнему в большей части остается в «серой зоне».

▪️ Авиация наносит серии мощных ударов по основным укреплениям врага в Часов Яр.

▪️ Основная часть города пылает — фиксируется до 10 очагов пожаров после прилета ФАБ и авиационных ракет.

▪️ Подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ после дерзкой атаки проломили оборону врага на окраине Часов Яр и за 3 дня закрепились тут.

▪️ Десантники смогли выбить ВСУ с ряда позиций на окраине микрорайона «Канал» .

▪️ Враг подтягивает резервы и снова бросает их сходу в бой в попытках выдавить наших с занятых позиций.

▪️ Костромской десант ведёт встречные бои.

▪️ ВСУ продолжают нести значительные потери.

▪️ Ожесточённые бои не прекращаются.

Несмотря на в целом успешное для ВС РФ развитие операции, преуменьшать сопротивление ВСУ не стоит. Бои идут ожесточённые, и «лёгкого штурма», равно как и бегства ВСУ, не было с самого начала.

По материалам ТГ «Военный обозреватель».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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