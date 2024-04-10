Часов ЯР. Оперативная обстановка на 10.04.24

Частов Яр. На Бахмутском направлении идут бои на восточных окраинах Часов Яра а также южнее, в Ступках-Голубовских-2. На позиции противника ежедневно сбрасывается несколько десятков авиабомб, кроме того, продолжается поиск и уничтожение позиций тяжелой бронетехники и артиллерии расчетами операторов БЛА «Ланцет».

Артиллерия ВС РФ обработала вражеские окопы в лесополосе у восточной части Григоровки, после чего наши войска взяли под контроль этот лесной участок. После потери контроля над Богдановкой ВСУ оттянули свои силы к северо-востоку от Калиновки, где закрепились в опорнике, который сейчас активно накрывается нашей артиллерией.

В самом Часов Яр активно работает наша авиация, так 4-е ФАБа-250 с УМПК поразили вражескую дислокацию юго-западнее мкр. Канал, такие удары не позволяют противнику накопить силы. Также наши войска продвинулись в заказнике Ступки Голубовские-2 до канала Северский Донец, подходят к южной окраине мкр. Канал.

Часов Яр. Мощнейшая работа ВКС по укреплениям противника. Только за утро отправлено более 40 КАБ(разных модификаций). Так же активно работают штурмовики(Грачи Су-25) постоянно кружат над позициями противника.

Министерство обороны РФ — На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР.

ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 19917 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15732 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8753 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20791 единица специальной военной автомобильной техники.

По материалам ТГ «Военный обозреватель».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

Узнайте больше — Здесь.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…