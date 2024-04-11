Часов Яр. Оперативная обстановка на 11.04.24

Часов Яр. На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. В конце прошлой недели российские военнослужащие закрепились в микрорайоне «Канал» в Часов Яре и начали зачистку многоэтажек. Это вынудило ВСУ решиться на отступление в районе населенного пункта Богдановка. Всего в 45 километрах от города к северу находится не менее важный город — Краматорск. А дальше — 147 километров до Харькова через Изюм.

Часов Яр представляет собой господствующую высоту, благодаря которой, располагая необходимым количеством артиллерии и боеприпасов, можно контролировать окрестность в радиусе многих километров.

«Мы пытаемся перерезать главные пути сообщения к Часов Яру, по которым поступает вооружение и техника, проходят ротационные и эвакуационные мероприятия. Мы пытаемся взять все эти дороги, как грунтовые, так и асфальтированные, чтобы затруднить противнику обеспечение. А это, естественно, положительно будет влиять на продвижение наших войск. Часов Яр – это город-крепость, который с 2014 года довольно существенно укреплялся, там очень много заглубленных позиций. Именно по этой причине сейчас активно работают наши ВКС, чтобы выковырять противника с его позиций, потому что другими средствами пробить те метры бетона мы не можем», – подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что если ВСУ потеряют контроль над городом, то им придется переходить в Славянско-Краматорскую агломерацию. При этом, по словам Марочко, Киев стянул в Часов Яр элитные войска для удержания города.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики закрыли выезд из Часов Яр для гражданского населения, которое остается в городе.

В чём главная сложность наступления на Часов Яр?

Помимо активности артиллерии ВСУ — это рельеф. Большое количество холмов, на которых раскинулись опорники ВСУ, замедляют движение пехоты. Передвигаться в таких условиях можно только при поддержке собственной артиллерии, авиации и дронов, а наступление, с какого бы направления оно ни шло, развивается «снизу вверх».

На рельефе, быстро продвигаться мешают многочисленные опорники ВСУ. На карте укреплений ВСУ в Часовом Яре хорошо видно, что основная линия тянется вдоль канала Северский Донец, в то время как у микрорайона Канал, через который в город постепенно заходят десантники, опорников немного. Косвенно это говорит о том, что ВСУ (по крайней мере, частично) выучили уроки сражения за Артёмовск и сразу распределили зоны контроля так, чтобы в случае необходимости была возможность с минимальными потерями отойти на заранее подготовленные позиции. К слову, разрушение украинских позиций в ряде случаев происходит значительно быстрее, чем это было в Артёмовске.

Другим важным районом обороны для ВСУ является южный заезд в Часов Яр через Красное (Ивановское) по трассе Н-32. В этой части выкопан настоящий «царь-опорник», с которого контролируется сразу несколько сторон дороги.

Часть опорников пока необитаема, однако они подготовлены вокруг ключевых высот и лесополок не просто так и ждут своего часа. Впрочем, велики шансы, что опорники могут не помочь в обороне города.

Российская авиация вспахивает большую часть из них авиабомбами, после чего в работу включается артиллерия. Только после этого десантники и смежные подразделения начинают подходить к таким объектам.

По данным Министерства обороны РФ, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Также отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20089 беспилотных летательных аппаратов, 499 зенитных ракетных комплексов, 15741 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20852 единицы специальной военной автомобильной техники.

Наши десантники уничтожили американский бронеавтомобиль HMMWV в Часов Яр при попытке пересечь канал Северский Донец — Донбасс.

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

Узнайте больше — Здесь.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…