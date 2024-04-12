Часов Яр. Оперативная обстановка на 12.04.24. Сводка СВО

Часов Яр. Идут тяжелые бои на восточной окраине Часов Яра. ВС России продавливают фланги у зачищаемой Богдановки, и развивают успех севернее Ивановского (Красного). Часов Яр под ударами ФАБ и артиллерии.

После потери контроля над Богдановкой враг оттянул свои силы к северо-востоку от Калиновки, где закрепился в опорном пункте, который который сейчас массировано накрывается нашей артиллерией. В мкр. «Канал» штурмовые подразделения работают по выдавливанию пехоты противника из многоэтажек при активной поддержке авиацией. Четыре ФАБа-250 с УМПК накрыли вражескую дислокацию юго-западнее мкр. «Канал», такие удары не позволяют противнику накопить силы. Противник, небольшими группами, на разных участках, старается отходить в сторону канала. На рубеже Андреевка — Курдюмовка противник минирует местность, а также применяет гексакоптеры типа «Баба Яга».

Часов Яр. Обстановка на 12.04.24. ВСУ уходят за канал

Украинские источники сообщают:

«АЗОВ отказался отправляться под Часов Яр для удержания фронта, в третей штурмовой бригаде считают сейчас бессмысленным этот маневр. Главком считает, что бригады не могут выбирать на каком направлении им действовать, но повлиять на ситуацию Сырский не может, так как в Авдеевке третья штурмовая бригада отказалась входить в город, а позже оставила коксохим.»

Любопытные кадры с геолокацией (48.59313, 37.86904) успешного поражения бронеавтомобиля Humvee в самом Часов Яре – на подъезде к каналу “Северский Донец – Донбасс”. В ролике видно, что машина мчалась на огромной скорости и чуть притормозила на повороте по всей вероятности наскочив на собственную мину. Местом взрыва является крайняя западная точка микрорайона “Канал”, точнее, выезд из него в сторону Нового/Октябрьского.

Итогом «контрнаступления» Киева стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, потеря 789 танков и 132 самолетов — источник в Минобороны РФ

По сводками Министерства Обороны РФ — На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 520-ти военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 производства США, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

В связи с переносом боевых действий на Артёмовском направлении в район Часового Яра в пояснениях к геолокациям событий будут использоваться названия географических объектов и районов города в соответствии с топографической картой Генштаба ВС РФ.

Районы города Новый, Северный, Шевченко, Леваневского, Южный, а так же посёлок Калинина расположенный севернее города и лежащий к востоку от канала Северский Донец — Донбасс и другие.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 266 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20355 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15756 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8818 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20887 единиц специальной военной автомобильной техники.

Дополнено 11:00. Направление Часов Яр.

Нашей 98 ВДД ВДВ были взяты в плен очередные военнослужащие всу из состава 41 бригады, их командир послал на смерть в прямом смысле этого слова. Часов Яр сейчас на слуху, как в своё время Авдеевка. Взятие этого населённого пункта неизбежно. Сырский гонит на убой вот таких простых украинцев, которые сидят в норах как безвольное и бесправное мясо.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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