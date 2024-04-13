Часов Яр. Оперативная обстановка на 13.04.24. Карта СВО

Часов Яр. Противник, пытаясь подбрасывать подкрепления, ожесточённо сопротивляется в районе м.кр. «Канал», на его восточной и северной окраинах. Десантники выявляют и поражают вражес50кие цели. ВКС РФ и артиллерия работают без перерыва. В юго-восточной части микрорайона наносятся удары по траншеям, которые противник заранее подготовил для обороны города. На юге наши подразделения встретили существенное сопротивление. Идут тяжелые бои.

Достается и тыловым районам украинских формирований: российские разведывательные БЛА ведут охоту на технику ВСУ за городом. Кадры поражения БАТ-2 к югу от Часова Яра в районе Ступочек свидетельствуют о продолжении попыток противника вести инженерные работы на правом берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Часов Яр. Обстановка на 13.04.24.

Восточный фланг

Тактические решения ВСУ на поле боя мало чем отличаются от того, что было в Соледаре или Артёмовске. Основная ставка сделана на переброску свежих сил и их активный расход. Некоторые подразделения, судя по всему, переброшены сюда с Купянского направления, например 41-я ОМБр ВСУ и сводные отряды 110-й бригады ТрО. Ранее эти соединения находились на Купянском направлении и, предположительно, были сняты с него в последние несколько недель. Это означает, что резервная группировка ВСУ в Славянске/Краматорске либо малочисленна, либо недостаточно укомплектована, либо намеренно не вводится (пока) в бой против ВС РФ. Качественного усиления личного состава при этом не происходит: в подразделениях большинство составляют мужчины в возрасте 40+ без боевого опыта, мобилизованные от трёх до десяти месяцев назад. Большая часть этих подразделений бросается во встречные атаки на 98-ю ВДД в районе канала, где благополучно гибнет.

Северный фланг

Со стороны Калиновки ВСУ перегруппировались и пробуют проводить короткие атаки в противоход подразделениям 200-й бригады ВС РФ. Тяжёлых встречных боёв как таковых нет — сказывается преимущество российских войск в дронах (как разведывательных, так и FPV), однако всё более очевидно, что силы ВСУ на северном фланге Часов Яр имеют незадействованный функционирующий резерв на случай крупномасштабного прорыва.

Южный фланг

Тяжёлые бои идут между урочищем Долгим и заказником «Ступки Голубовские — 2». В ряде случаев продвигаться вперёд не помогает даже огневой вал. Обширная сеть опорников, позволяет ВСУ гибко переносить ресурсы для обороны с одной позиции на другую. За разбитые позиции украинские войска стараются не держаться, но и безопасно занять их тяжело: здесь украинские войска используют ту же тактику, что и российские военные при наступлении ВСУ под селом Работино. Плотность огня для таких задач высокая, и, судя по всему, многие тактические ошибки, накопленные ещё со времён контрнаступления на Запорожском направлении, командованием ВСУ были учтены. С российской стороны в районе боевых действий активно накапливается значительное количество реактивных систем с термобарическими (объёмно-детонирующими) боеприпасами. Постепенно эта техника становится основным средством как для поражения целей ВСУ с южной стороны микрорайона Канал, так и для уничтожения сети опорников украинской армии ближе к каналу Северский Донец — Донбасс и в глубине микрорайона Новый, н.п. Часов Яр.

По южным окраинам микрорайона работают артиллерия и авиация — прилеты зафиксированы по строениям на Борисоглебской и Вишневской улице. Также расчет ПТРК уничтожил низкочастотный ретранслятор украинских формирований.

У заказника Ступочки-Голубовское-2 тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» наносят удары по опорным пунктам противника, преграждающим выход к южным окраинам Часов Яра и каналу Северский Донец-Донбасс.

❗️Вероятно, основные усилия ВС РФ на текущем этапе направлены на выдавливание противника из лесного массива к югу от города для выхода к каналу Северский Донец-Донбасс и южным окраинам города.

Военная хроника. Неподтверждённая информация для размышления. Первые подразделения французского иностранного легиона переброшены в Славянск Узнайте больше: Часов ЯР. Оперативная обстановка на 10.04.24 По данным Военной хроники, представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Судя по всему, французы, которые передвигаются по городу только в сопровождении ВСУ, будут помогать украинской армии оборонять Славянск, когда линия фронта сместится в сторону этого города. Французские военные привезли в Славянск САУ CAESAR Бригадная артиллерийская группа насчитывает от 12 до 15 колёсных гаубиц, а также несколько грузовиков Renault со вспомогательным оборудованием. По предварительной информации, техника переброшена для хранения на Старокраматорский машиностроительный завод из Днепропетровска. В самом Славянске в районе глиняных карьеров, а также южнее (в районе Черевковки) под эти орудия уже подготовлены огневые позиции: накатана дорога и оборудованы пути подвоза боеприпасов. Скорее всего, речь может идти о потенциальном применении CAESAR для заградительного огня в случае наступления ВС РФ на Славянск, однако нельзя исключать и применения этой техники при обороне Часов Яр и её вероятную передачу подразделениям 54-й ОМБр ВСУ (равно как и прямое участие французов внутри этого подразделения. При стрельбе снарядами повышенной дальности с донным газогенератором из района Беленького (между Краматорском и Славянском) в зоне поражения CAESAR может оказаться вся восточная часть Часов Яр, включая западную часть Богдановки и точку входа российских войск в районе ПТУ №77 микрорайона Канал.

Часов Яр: Авиация и «Солнцепёки» поддерживают атаки десанта

Штурмовые действия 98-й ивановский дивизии ВДВ на окраинах Часов Яра не прекращаются. Подразделения дивизии продолжают захват и зачистку опорных пунктов на южной и юго-восточной окраинах микрорайона «Канал». Там сейчас очень тяжело.

По данным Министерства Обороны РФ на Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Направление Часов Яр.

Нашей 98 ВДД ВДВ были взяты в плен очередные военнослужащие всу из состава 41 бригады, их командир послал на смерть в прямом смысле этого слова. Часов Яр сейчас на слуху, как в своё время Авдеевка. Взятие этого населённого пункта неизбежно. Сырский гонит на убой вот таких простых украинцев, которые сидят в норах как безвольное и бесправное мясо.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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