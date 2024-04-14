Часов Яр. Оперативная обстановка на 14.04.24. Карта СВО

Часов Яр. На Бахмутском направлении ВС РФ наносят массированные удары со всех доступных средств дальнего поражения по Часов Яру и его окрестностям, куда ВСУ перебрасывают резервы, с целью замедлить продвижение российских войск. Противник, спустя несколько дней, все же признал потерю Богдановки.

ВС РФ обходят Ивановское с юга и продвигются вперёд, параллельно трассе на Константиновку. Помимо этого есть продвижение с севера в направлении посёлка Калиновка и урочища Орлова а с восточной части на участке микрорайона Канал. Южнее заказника Ступки-Голубовские 2 продвижение на участке шириной до 480 м на глубину до 770 м.

ВС РФ поразили пункт временной дислокации врага на месте шлюза между Карловским водохранилищем и Волчьей рекой, который является логистической точкой на пути снабжения гарнизона ВСУ в Нетайлово. Противник пердпринимал попытки контратак в районе Богдановки. Безуспешно.

В районе Клещеевки ВС РФ улучшили свое тактическое положение северо-западнее села, а также поразили несколько единиц бронетехники ВСУ на окраине Курдюмовки.

В настоящее время н.п. Часов Яр под плотным огневым контролем нашей артиллерии и авиации.

Часов Яр. Обстановка на 14.04.24.

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Между тем — Российские войска продвинулись на 700 метров в сторону поселка Выемка, к югу от Северска. Это одно из крупнейших продвижений ВС РФ за несколько месяцев.

Глазами штурмовика (что происходит на самом деле)

Боевики 25-ой бригады ВСУ сдались в плен целым подразделением в районе Водяного

Девять ВСУшников обратились к нашим бойцам и сложили оружие. Пленные говорят, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят«удаленно по радиосвязи. По словам пленных, их использовали, как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями. Они отмечают достойное отношение наших военнослужащих, призывают сослуживцев сложить оружие и не участвовать в боевых действиях.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112-ти районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire», а также управляемая авиационная бомба JDAM.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин, 1 266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Украинские военные аналитики DS обвинили ВСУ во лжи о том, что Богдановка под Бахмутом якобы не взята армией России

«Как и публичные кадры, так и непосредственные участники боев в этом районе, свидетельствуют о захвате села россиянами. Еще 8 апреля на канале ОСУВ «Хортица» появилось видео обстрела вражеской позиции в 800 метрах от леса, лежащего между селом и Часов Яром. Позже появились кадры отхода сил ВСУ с позиций южнее тех, где происходил обстрел, описанный выше. События происходят под шквальным огнем артиллерии.

«А уже вчера был опубликован удар по нашей БМП, которая вообще была подбита на повороте на Калиновку», — доказывают отход ВСУ военные пропагандисты, работающие на ГУР. Сегодня ночью аналитики DS заявили что Богдановка взята армией России, а в минобороны Украины это опровергли и заявили, что село под контролем ВСУ, а ВС РФ захватили только северо-восточную часть села.

Россия сосредотачивает свои основные усилия на Часов Яр — The Financial Times

ФАБы и тяжелая артиллерия наносят удары по украинским позициям в жилой застройке города. Если Россия возьмет город, она сможет увеличить темпы продвижения вглубь ДНР в рамках ожидаемого летнего наступления. Освобождение города позволит ВС РФ установить огневой контроль над близлежащими городами: Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Украинские аналитики утверждают, что российские войска достигли канала, разделяющего восточный и западный районы Часов Яр.

Украина может потерпеть поражение уже в 2024 году — бывший командующий Объединенными силами Великобритании Бэрронс

Украина может почувствовать, что не cможет победить, это и станет причиной поражения. Люди зададутся вопросом, почему они должны продолжать сражаться и умирать, просто чтобы защитить то, что невозможно защитить. Проблемы ВСУ с боеприпасами, личным составом и средствами ПВО создают угрозу, что Россия может провести крупное наступление этим летом.

Еще одна проблема в том, что Россия может выбирать направление своего главного удара, и Украина вынуждена защищать всю линию фронта. Стратегическая цель России в этом году, возможно, даже не будет территориальной. Это может быть попытка сокрушить боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников в том, что эта война — безнадежное дело.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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