Часов Яр. Оперативная обстановка на 15.04.24. Карта СВО

Часов Яр. Штурмовым отрядам ВС РФ удалось занять новые позиции на восточной окраине города Часов Яр в дачных участках севернее микрорайона Новый. Продвижение в западном направлении более 500 метров. Российская армия активизировала своё наступление на Часов Яр, окружая город с четырёх сторон, что свидетельствует о возможном переломе в ходе боевых действий на этом участке.

Отмечается, что недавнее отступление командного состава украинских войск из Часова Яра аналогично ситуации, произошедшей перед началом штурма Авдеевки. В тот момент командиры также покинули город, оставив рядовых солдат оборонять позиции. Такие действия указывают на начало разгрома украинских войск в данной локации.

Спутниковые снимки подтверждают, что украинская армия пытается выстроить оборону за пределами города на открытой местности, где оборонительные сооружения выглядят хлипко и, по всей видимости, были воздвигнуты в спешке. Текущая оборонительная стратегия ВСУ не обеспечивает достаточного сопротивления, что может способствовать дальнейшему прорыву российских войск.

Контроль Часов Яра имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку успех в этом направлении откроет дорогу к таким ключевым городам, как Славянск и Краматорск.

По состоянию фронта на утро, есть продвижение к юго-востоку от Часов Яра и в самом населённом пункте.

Часов Яр. Обстановка на 15.04.24.

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ВС России развивает успех у Богдановки на севере участка фронта. На северо-восточной окраине города в районе дачной застройки ВС России атакуют, наращивая давление с нового направления. На юго-восточной окраине города половина многоэтажек уничтожена ФАБ с УМПК. Взят опорный пункт ВСУ южнее в посадке, русские войска выравнивают фронт и подтягивают фланги.

Вдоль трассы Т-0504 ВС России продвигаются к высоте, стремясь в дальнейшем взять под огневой контроль участок водоканала Северский Донец — Донбасс.

А между тем… Военнослужащие российской армии на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков в районах населенных пунктов Красногоровка и Антоновка.

Работа операторов ударных дронов 58 обСпН в Часов Яр

По сводкам Министерства обороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21010 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

«Российские войска проводят по меньшей мере три операции на оперативном уровне, не взаимодополняющие, но позволяющие российским войскам предоставлять приоритет тактическим успехам на выбранном ими секторе. Специалисты Института изучения войны отмечают, чем дольше Украина будет лишена дальнейшей военной помощи со стороны США, тем будет все труднее украинским войскам противостоять этим российским усилиям.» — ISW (Институт изучения войны, США)

«Чтобы продержаться, Украина должна пересмотреть свои оперативные методы. Ей следовало бы «атаковать тактические и оперативные цели, способные напрямую повлиять на разворачивающиеся сражения», а не обстреливать энергетическую инфраструктуру России, предложил в среду министр обороны США Ллойд Остин. Украина уже несколько недель наносит удары по НПЗ. Но, по мнению Вашингтона, ее действия не окажут никакого влияния на ход конфликта — зато они представляют угрозу для всего энергетического рынка. К несчастью, проблема состоит не только в технике. «Нам не хватает людей», — с беспокойством заявил в четверг в Киеве генерал Юрий Содоль, командующий ВСУ на востоке. «Противник в семь-десять раз превосходит нас численностью», — предупредил он». — Le Figaro (Франция).

Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и Часовом Яре:

«ВС РФ получили указ взять под контроль до 9 мая Часов Яр Донецкой области».

«Армия РФ сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс, овладения населенным пунктом Часов Яр, создания условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию».

25 аэромобильная бригада ВСУ бойцы которой из нескольких батальонов сдались недавно в плен (порядка 200 человек) будет расформирована.

Так же будет расформирована 67 бригада ВСУ, бойцы которой оставили позиции и технику в мкр. Канал и южнее Часов Яра, а их командиры эвакуировали штаб в западную часть города.

После бегства с позиций на направлении Часов Яр в стане боевиков 67-й ОМБр ВСУ, созданной на базе *ДУК Правого сектора, в бригаде начались проверки и перевод командиров и военных в другие подразделения, — сообщают информресурсы противника.

В заявлении националистов говорится, что на командиров подразделений открыты служебные расследования, не исключено, что откроют и уголовные производства по «надуманным обвинениям в невыполнении боевых предписаний».

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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