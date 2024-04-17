Часов Яр. Оперативная обстановка на 17.04.24. Карта СВО

Часов Яр. На Бахмутском направлении идут штурмовые действия в Часов Яре и окрестностях, по занятой противником части города наносят ракетно-бомбовые удары ВКС РФ. Со стороны Богдановки на севере и Ивановского отмечается последовательное выравнивание флангов. На восточной окраине Часов Яра ВС России продолжают штурм восточных окраин, наращивая темп. Виден замысел наших войск выйти с флангов от Богдановки и Ивановского (Красного) к водоканалу и максимально сковать силы противника в районе.

Подразделения ВДВ ранее продавили оборону врага на въезде в микрорайон «Канал», уверенно закрепившись там. Враг продолжает судорожно перебрасывать резервы и снова бросать их сходу в бой. Украинские войска начали покидать микрорайон — последнюю оборонительную позицию перед собственно Часов-Яром. Город пылает от массированных ударов.

В районе дачных участков, расположенных севернее микрорайона «Новый» российские десантники достигли значительных успехов, заняв новые позиции на восточной окраине города. Продвижение в данный момент составляет до полукилометра.

В урочище Ступки-Голубовские-2 российские штурмовики заняли один из ключевых опорных пунктов противника и расширили зону контроля.

Российские штурмовики продавили ВСУ на ряде участков и закрепились в районах города. Сейчас идут бои на ул. Зеленая и смещаются к каналу реки Северский Донец. Особенно тут надо отметить Ивановскую 98-ю гвардейскую дивизию ВДВ, которая продолжает наступать. Главная задача — выход ВС РФ на важные транспортные линии армии Украины и полное давление на оборону ВСУ на данном участке фронта.

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Часов Яр. Обстановка на 17.04.24.

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Однако, несмотря на взможные перспективы, ближайший штурм Часов Яра с обоих флангов, остается далекой перспективой. Этот процесс требует не только взятия под контроль ключевых опорных пунктов противника, но также форсирования Северского Донец-Донбасского канала.

Новости с фронта

На Авдеевском направлении российские силы продвигаются в Новокалиново и окрестностях. Кроме того, появились сообщения о контроле над садовым товариществом «Заря», однако пока без подтверждений.

российские силы продвигаются в Новокалиново и окрестностях. Кроме того, появились сообщения о контроле над садовым товариществом «Заря», однако пока без подтверждений. На Донецком направлении российские силы заняты ликвидацией «кармана» на участке Первомайское-Невельское и ведут штурмовые бои в Красногоровке, где под контроль ВС РФ перешла как минимум половина частного сектора к югу от железной дороги.

российские силы заняты ликвидацией «кармана» на участке Первомайское-Невельское и ведут штурмовые бои в Красногоровке, где под контроль ВС РФ перешла как минимум половина частного сектора к югу от железной дороги. В Работино на Запорожском направлении противник утратил часть позиций на западной окраине села, идут встречные бои. К северо-западу от Вербового ВС РФ продвигаются в посадках.

Наступление на Часов Яр: спецназ громит оборону ВСУ, а пехота зачищает блиндажи

На кадрах зачистка позиций ВСУ группой Бродяги и бойцами 102-го полка на фланге Часов Яра. Сначала по укрепленным позициям ВСУ прилетают наши дроны-камикадзе, а затем штурмовики дочищают блиндажи, забрасывая гранатами.

По сводкам Министерства обороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 630-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Что говорит противник

Зеленский:

У Украины не будет шансов победить в войне без помощи США. Сегодня артиллерии на фронте – 1 до 10, самолетов – 1 до 30. При такой статистике Россия будет ежедневно толкать нас обратно. Есть план уничтожения врага. У союзников есть список того, что нам необходимо технически. На Украине полностью закончились ракеты для защиты Трипольской ТЭС из-за нехватки помощи от союзников, поэтому России удалось ее уничтожить.

Защита США израильского неба вызвала зависть и гнев украинцев — Wall Street Journal

Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники бросились защищать Израиль от массированного нападения Ирана. Украина просит США о защите от российских атак на фоне усиления ударов по объектам инфраструктуры.

«Сырский сказал, что российское военное руководство поставило перед войсками задачу захватить Часов Яр к 9 мая — годовщине советской победы над нацистской Германией в 1945 году. Таким образом победа Москвы окажется не только стратегической, но и символической. Некоторых солдат ВСУ эта перспектива тревожит, поскольку российские войска уже вышли к восточной границе города. Военные аналитики предупреждают, что захват Часова Яр облегчит России дальнейшее продвижение в Донбассе. Утверждается, что Россия уже собирает резервы для решающей битвы. Взятие города обеспечит российским войскам огневой контроль над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском и даст им плацдарм, откуда они смогут развернуть дальнейшее наступление» — Financial Times (Великобритания).

«Америка тоже не будет помогать Украине сбивать ракеты и шахеты, как помогала Израилю. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. Мы не намерены принимать на себя «боевую роль» на Украине. Президент США ясно давал понять, что [американских солдатских] ботинок на земле (на Украине) не будет» — Официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Интерактивная карта — Часов ЯР

По материалам ТГ «Военная хроника».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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