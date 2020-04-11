Часть Бахчисарая остались без газа

Около 11 тысяч жителей Бахчисарая остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, которая произошла при выполнении дорожных работ. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

10 апреля в 20:47 при производстве дорожных работ поврежден газопровод диаметром 530 мм (ГУП РК «Крымгазсети»). В 22:30 прекращено газоснабжение бытовых потребителей города Бахчисарай (около 11 000 человек), — уточнили в Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Газоснабжение Бахчисарая будет восстановлено в течение дня.