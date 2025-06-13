Часть Евпатории осталась без воды

Жители ряда улиц Евпатории в пятницу вечером останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе «Воды Крыма».
Отмечается, что воды не будет с 23:00 13 июня до 6:00 14 июня.
Будет ограничено водоснабжение ул. Некрасова, 85,89,110; ул. Полупанова, 68-78; пр. Советский, 2-10, ЖК Аквамарин в связи с заменой участка сети, – говорится в сообщении.
В компании рекомендуют жителям по этим адресам иметь запас воды на время проведения работ.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма