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Часть Евпатории осталась без воды
фото: pikist.com

Часть Евпатории осталась без воды

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 12:38 13.06.2025

Жители ряда улиц Евпатории в пятницу вечером останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе «Воды Крыма».

Отмечается, что воды не будет с 23:00 13 июня до 6:00 14 июня.

Будет ограничено водоснабжение ул. Некрасова, 85,89,110; ул. Полупанова, 68-78; пр. Советский, 2-10, ЖК Аквамарин в связи с заменой участка сети, – говорится в сообщении.

В компании рекомендуют жителям по этим адресам иметь запас воды на время проведения работ.

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источник: РИА Новости Крым 

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