Фото: pikist.com

Часть Красногвардейского района Крыма останется на несколько суток без газа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 25.08.2025

25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие «Крымгазсети». Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Джанкой — Симферополь».

Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово, – перечислили на предприятии.

Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 2 119

