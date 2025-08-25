Часть Красногвардейского района Крыма останется на несколько суток без газа

25 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без газа с 6.00 26 августа по 20.00 1 сентября, сообщает предприятие «Крымгазсети». Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Джанкой — Симферополь».

