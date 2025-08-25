Часть Красногвардейского района Крыма останется на несколько суток без газа

Отключению подлежат абоненты сел Петровка, Н-Эстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Клепинино, Ястебовка, Карповка, Тимашовка, Александровка, Краснодарка, Коммунары, Калинино, Вишняковка, Победино, Ближнее, Пушкино, пгт Красногвардейское, Видное, Восход, Марьяновка, Ульяновка, Щербаково, Некрасово, – перечислили на предприятии.
Повторный пуск газа планируют проводить с 8 утра 29 августа. Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание аварий.
источник: РИА Новости Крым
