Часть Крыма в среду без воды — адреса

В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».
- Алуштинский регион: до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное
- Джанкойский регион: из-за работы на сетях «Крымэнерго» воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах.
- Евпаторийский регион: без воды г. Евпатория — мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях «Крымэнерго».
- Керченский регион: г. Керчь — прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе.
- Феодосийский регион: до 17:00 (ориентировочно) воды не будет в пгт. Приморский — ул.Мира №29-71, ул. 1 Мая, ул. Шевченко(частный сектор).
Как сообщалось, объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района.
источник: РИА Новости Крым
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