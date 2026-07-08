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Новости Республики

Часть Крыма в среду без воды — адреса

Опубликовал: news-parser в Водоснабжение Крыма 10:38 08.07.2026

В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

  • Алуштинский регион: до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное
  • Джанкойский регион: из-за работы на сетях «Крымэнерго» воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах.
  • Евпаторийский регион: без воды г. Евпатория — мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях «Крымэнерго».
  • Керченский регион: г. Керчь — прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе.
  • Феодосийский регион: до 17:00 (ориентировочно) воды не будет в пгт. Приморский — ул.Мира №29-71, ул. 1 Мая, ул. Шевченко(частный сектор).

Как сообщалось, объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района.

источник: РИА Новости Крым

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