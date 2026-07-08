Часть Крыма в среду без воды — адреса

В ряде районов Крыма в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Алуштинский регион: до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное

до 16:00 (ориентировочно) воды не будет в с. Изобильное Джанкойский регион: из-за работы на сетях «Крымэнерго» воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах.

из-за работы на сетях «Крымэнерго» воды нет в Джанкойском и Красногвардейском районах. Евпаторийский регион: без воды г. Евпатория — мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях «Крымэнерго».

без воды г. Евпатория — мкр-н Исмаил-Бей, мкр-н Спутник-1; пгт. Новоозерное; с. Мирное . Ведутся работы на сетях «Крымэнерго». Керченский регион: г. Керчь — прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе.

г. Керчь — прилегающие села и населенные пункты. Также из-за работ на сетях отсутствует водоснабжение в Ленинском районе. Феодосийский регион: до 17:00 (ориентировочно) воды не будет в пгт. Приморский — ул.Мира №29-71, ул. 1 Мая, ул. Шевченко(частный сектор).

Как сообщалось, объекты энергетики Восточного Крыма ночью атаковали беспилотники ВСУ, без света 4 города и два района.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 19