Часть поездов на Крымский полуостров временно изменит расписание и даты открытия продаж

Также поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд №162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.

Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд №315/316 Симферополь – Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.

Ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них — 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.

источник: РИА Новости Крым