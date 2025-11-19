Прямо сейчас:
Новости Республики
Часть поездов на Крымский полуостров временно изменит расписание и даты открытия продаж
фото: © пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:13 19.11.2025

Из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре часть поездов в Крым временно изменит расписание, а открытие продаж – задержится. Об этом сообщил в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Ремонтные работы на инфраструктуре нужны, чтобы поезда приходили вовремя. Проводить обслуживание пути и контактной сети стараются вне сезона, когда курсирует меньше поездов. Однако в связи с такими работами поезда могут менять расписание, а открытие продаж может задерживаться, – уточнили в пресс-службе.

По информации компании-перевозчика, изменения затронут движение поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга.

Кроме того, на поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь закрыта продажа с 15 февраля. Также закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления на поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву).

Поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля, – уточнили в пресс-службе.

Также поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначили поезд №162/161. К обычному графику работы поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля.

Временно закрыта с 15 февраля продажа билетов в оба направления на поезд №315/316 Симферополь – Адлер, а с 16 февраля временно закрыта продажа билетов на поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск отправлением из крымской столицы, добавили в компании.

Ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» РИА Новости Крым сообщили, что больше 100 тысяч пассажиров забронировали билеты на поезда в Крым на новогодние праздники. Из них — 4 тысячи человек встретят 1 января в пути.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 9

