Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

В Симферополе, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в районе улиц Родниковой и Беспалова, с 18 часов снижено давление, возможны перебои с водой у жителей микрорайонов проспекта Победы, улиц Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской, Бела Куна, прилегающих улиц и переулков
Симферопольским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз питьевой воды спо адресам:
— пр-т Победы, 60-62;
— ул. Кечкеметская, 96-А;
— ул. Февральская — ул. Куйбышева;
— ул. Лермонтова, 13;
— ул. Кечкеметская, 184Б (заправка «Атан»).
Возобновление подачи воды по графику – только после окончания аварийных работ.
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