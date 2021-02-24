Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Водоснабжение Крыма | Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

crimeapress_news

реклама в крыму
Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 19:37 24.02.2021

В Симферополе, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в районе улиц Родниковой и Беспалова, с 18 часов снижено давление, возможны перебои с водой у жителей микрорайонов проспекта Победы, улиц Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской, Бела Куна, прилегающих улиц и переулков

Симферопольским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз питьевой воды спо адресам:

— пр-т Победы, 60-62;

— ул. Кечкеметская, 96-А;

— ул. Февральская — ул. Куйбышева;

— ул. Лермонтова, 13;

— ул. Кечкеметская, 184Б (заправка «Атан»).

Возобновление подачи воды по графику – только после окончания аварийных работ.

Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.