Часть Симферополя сегодня снова без воды из-за аварии на сетях

В Симферополе, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения в районе улиц Родниковой и Беспалова, с 18 часов снижено давление, возможны перебои с водой у жителей микрорайонов проспекта Победы, улиц Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской, Бела Куна, прилегающих улиц и переулков

Симферопольским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз питьевой воды спо адресам:

— пр-т Победы, 60-62;

— ул. Кечкеметская, 96-А;

— ул. Февральская — ул. Куйбышева;

— ул. Лермонтова, 13;

— ул. Кечкеметская, 184Б (заправка «Атан»).

Возобновление подачи воды по графику – только после окончания аварийных работ.