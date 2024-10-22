Часть Симферополя на сутки останется без воды. Жителям каких улиц нужно сегодня создать запас

По информации предприятия «Вода Крыма» и администрации Симферополя, этой ночью (с 1:00 23 октября) и более чем на сутки — до утра четверга, 24 октября часть улиц крымской столицы останется без водоснабжения. Причина — замена запорной арматуры на магистральном водоводе.
Сообщается, что основные работы будут завершены к полуночи среды, но восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается только к 6 часам утра 24 октября. Симферопольцам советуют сделать запас воды. Ожидается, что будет организован подвоз воды автоцистернами. Актуальную информацию об организации подвоза можно узнать на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», а также по телефону диспетчерской +7 978 467 07 47 или «горячей линии» 8 800 50 60 005.
Итак, воды в течение всего дня (23 октября) не будет:
- ул. 2-й Гвардейской Армии,
- пер. Аэрофлотский,
- пер. Заводской,
- ул. Подгорная,
- ул. Аэродромная,
- ул. Парашютистов,
- ул. Курганная,
- ул. Бассейная,
- ул. Селекционная,
- ул. Озёрная,
- район улицы Крымская Правды,
- ул. Опытная,
- ул. Береговая,
- ул. Альминская,
- пр-д. Альминский,
- пр-д. Зеркальный,
- пер. Спартака,
- пер. Оранжерейный,
- ул. Анатровская,
- ул. Аэроклубная,
- ул. Генерала Васильева,
- ул. Трансформаторная,
- пер. Гренажный,
- ул. Аянская,
- ул. Днепровская,
- ул. Дружбы,
- ул. Шевченко,
- пер. Тёмный,
- ул. Баррикадная (частично),
- ул. Залесская (частично),
- ул. Бастионная,
- пер. Бастионный,
- ул. Соколиная,
- ул. Санитарная,
- ул. Тополёвая,
- ул. Гавена (частично),
- ул. Эстонская,
- ул. Заводская,
- ул. Саковича,
- ул. Лихого,
- ул. Объездная,
- пер. Учебный,
- ул. Севастопольская,
- ул. Субхи,
- ул. Козлова (частично в районе Центрального рынка),
- ул. Героев Сталинграда,
- ул. Обская,
- ул. Амурская,
- ул. Иртышская,
- ул. Енисейская,
- ул. Валдайская,
- ул. Генова (частично),
- пр-д Высоковольтный,
- ул. Маршала Василевского,
- ул. Глухова,
- ул. Семафорная,
- ул. Депутатская,
- ул. Контейнерная;
- с. Перово;
- возможны перебои водоснабжения в микрорайоне «Москольцо».
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С тегами: водоснабжение Крыма