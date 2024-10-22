Часть Симферополя на сутки останется без воды. Жителям каких улиц нужно сегодня создать запас

По информации предприятия «Вода Крыма» и администрации Симферополя, этой ночью (с 1:00 23 октября) и более чем на сутки — до утра четверга, 24 октября часть улиц крымской столицы останется без водоснабжения. Причина — замена запорной арматуры на магистральном водоводе.

Сообщается, что основные работы будут завершены к полуночи среды, но восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается только к 6 часам утра 24 октября. Симферопольцам советуют сделать запас воды. Ожидается, что будет организован подвоз воды автоцистернами. Актуальную информацию об организации подвоза можно узнать на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», а также по телефону диспетчерской +7 978 467 07 47 или «горячей линии» 8 800 50 60 005.

Итак, воды в течение всего дня (23 октября) не будет:

ул. 2-й Гвардейской Армии,

пер. Аэрофлотский,

пер. Заводской,

ул. Подгорная,

ул. Аэродромная,

ул. Парашютистов,

ул. Курганная,

ул. Бассейная,

ул. Селекционная,

ул. Озёрная,

район улицы Крымская Правды,

ул. Опытная,

ул. Береговая,

ул. Альминская,

пр-д. Альминский,

пр-д. Зеркальный,

пер. Спартака,

пер. Оранжерейный,

ул. Анатровская,

ул. Аэроклубная,

ул. Генерала Васильева,

ул. Трансформаторная,

пер. Гренажный,

ул. Аянская,

ул. Днепровская,

ул. Дружбы,

ул. Шевченко,

пер. Тёмный,

ул. Баррикадная (частично),

ул. Залесская (частично),

ул. Бастионная,

пер. Бастионный,

ул. Соколиная,

ул. Санитарная,

ул. Тополёвая,

ул. Гавена (частично),

ул. Эстонская,

ул. Заводская,

ул. Саковича,

ул. Лихого,

ул. Объездная,

пер. Учебный,

ул. Севастопольская,

ул. Субхи,

ул. Козлова (частично в районе Центрального рынка),

ул. Героев Сталинграда,

ул. Обская,

ул. Амурская,

ул. Иртышская,

ул. Енисейская,

ул. Валдайская,

ул. Генова (частично),

пр-д Высоковольтный,

ул. Маршала Василевского,

ул. Глухова,

ул. Семафорная,

ул. Депутатская,

ул. Контейнерная;

с. Перово;

возможны перебои водоснабжения в микрорайоне «Москольцо».

Просмотры: 2 280