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Часть Симферополя на сутки останется без воды. Жителям каких улиц нужно сегодня создать запас
Фото: pxhere.com

Часть Симферополя на сутки останется без воды. Жителям каких улиц нужно сегодня создать запас

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:19 22.10.2024

По информации предприятия «Вода Крыма» и администрации Симферополя, этой ночью (с 1:00 23 октября) и более чем на сутки — до утра четверга, 24 октября часть улиц крымской столицы останется без водоснабжения. Причина — замена запорной арматуры на магистральном водоводе.

Сообщается, что основные работы будут завершены к полуночи среды, но восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается только к 6 часам утра 24 октября. Симферопольцам советуют сделать запас воды. Ожидается, что будет организован подвоз воды автоцистернами. Актуальную информацию об организации подвоза можно узнать на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», а также по телефону диспетчерской +7 978 467 07 47 или «горячей линии» 8 800 50 60 005.

Итак, воды в течение всего дня (23 октября) не будет:

  • ул. 2-й Гвардейской Армии,
  • пер. Аэрофлотский,
  • пер. Заводской,
  • ул. Подгорная,
  • ул. Аэродромная,
  • ул. Парашютистов,
  • ул. Курганная,
  • ул. Бассейная,
  • ул. Селекционная,
  • ул. Озёрная,
  • район улицы Крымская Правды,
  • ул. Опытная,
  • ул. Береговая,
  • ул. Альминская,
  • пр-д. Альминский,
  • пр-д. Зеркальный,
  • пер. Спартака,
  • пер. Оранжерейный,
  • ул. Анатровская,
  • ул. Аэроклубная,
  • ул. Генерала Васильева,
  • ул. Трансформаторная,
  • пер. Гренажный,
  • ул. Аянская,
  • ул. Днепровская,
  • ул. Дружбы,
  • ул. Шевченко,
  • пер. Тёмный,
  • ул. Баррикадная (частично),
  • ул. Залесская (частично),
  • ул. Бастионная,
  • пер. Бастионный,
  • ул. Соколиная,
  • ул. Санитарная,
  • ул. Тополёвая,
  • ул. Гавена (частично),
  • ул. Эстонская,
  • ул. Заводская,
  • ул. Саковича,
  • ул. Лихого,
  • ул. Объездная,
  • пер. Учебный,
  • ул. Севастопольская,
  • ул. Субхи,
  • ул. Козлова (частично в районе Центрального рынка),
  • ул. Героев Сталинграда,
  • ул. Обская,
  • ул. Амурская,
  • ул. Иртышская,
  • ул. Енисейская,
  • ул. Валдайская,
  • ул. Генова (частично),
  • пр-д Высоковольтный,
  • ул. Маршала Василевского,
  • ул. Глухова,
  • ул. Семафорная,
  • ул. Депутатская,
  • ул. Контейнерная;
  • с. Перово;
  • возможны перебои водоснабжения в микрорайоне «Москольцо».
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