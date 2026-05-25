Часть Судака осталась без света

Ряд улиц и переулков, а также район Алчака и Восточное шоссе в Судаке остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».
Аварийное отключение в городе Судак – шоссе Восточное, район Алчак, улицы Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним переулки, — говорится в сообщении.
Энергетики уже работают на месте, планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.
Ранее пять сел под Симферополем остались без света.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: энергетика Крыма
