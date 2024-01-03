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Частично открыто движение по «Николаевской развязке» в Симферополе
Фото: минтранс РК

Частично открыто движение по «Николаевской развязке» в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 14:44 03.01.2024

В последний день 2023 года дорожники открыли рабочее движение по верхней части т.н. «Николаевской развязки» в Симферополе. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Развязка соединяет симферопольскую объездную («Восточный обход города Симферополя») и дорогу «Дубки — Левадки». Полностью открыть движение по развязке (включая направление «Симферополь – Николаевка») планируется открыть в первом квартале этого года.

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