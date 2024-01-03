Частично открыто движение по «Николаевской развязке» в Симферополе

В последний день 2023 года дорожники открыли рабочее движение по верхней части т.н. «Николаевской развязки» в Симферополе. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Развязка соединяет симферопольскую объездную («Восточный обход города Симферополя») и дорогу «Дубки — Левадки». Полностью открыть движение по развязке (включая направление «Симферополь – Николаевка») планируется открыть в первом квартале этого года.