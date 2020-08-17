Частицы Вечного Огня с Поклонной горы зажгут в городах России, в том числе Керчи и Севастополе

Вечный Огонь Победы отправится в Города воинской славы и Города-Герои Юга России, Крыма и Северного Кавказа. Как сообщает
Для нас важно показать подрастающему поколению и молодежи ценность Вечного огня. В этом смысле он объединит все российские города и села, потому что война затронула каждую семью Советского Союза вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы хотели бы начать это путешествие Вечного огня по стране именно в год 75-летия Победы, чтобы таким образом заложить славную традицию объединения всех россиян через символ победы и памяти, – отметил автор идеи и основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко.
Проект «Ломоносовский обоз. Грозный Крым», организованный Международным Ломоносовским клубом и Федеральным агентством по делам национальностей, продлится до 1 сентября. Его участники посетят 9 субъектов РФ и 11 городов, в которых возложат венки и встретятся с ветеранами, представителями культурных автономий, руководством регионов и своими сверстниками. Основным заданием станет творческий командный проект «Легенды Победы», в котором необходимо будет рассказать свою историю Великой Отечественной войны с учетом полученных в пути сведений и историй.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..