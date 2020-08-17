Частицы Вечного Огня с Поклонной горы зажгут в городах России, в том числе Керчи и Севастополе

Вечный Огонь Победы отправится в Города воинской славы и Города-Герои Юга России, Крыма и Северного Кавказа. Как сообщает РИА Новости , свое путешествие он начнет от Мемориального комплекса на Поклонной горе, где 18 августа на торжественной церемонии парадный караул Преображенского полка передаст специальную капсулу участникам проекта «Ломоносовский обоз. Грозный Крым». Таким образом, частица Вечного Огня будет доставлена в Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Черкесск, Новороссийск, Анапу, Керчь и Севастополь. Параллельно участники акции – студенты российских вузов – представят в городах свои проекты, основанные на рассказах о войне.

Для нас важно показать подрастающему поколению и молодежи ценность Вечного огня. В этом смысле он объединит все российские города и села, потому что война затронула каждую семью Советского Союза вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы хотели бы начать это путешествие Вечного огня по стране именно в год 75-летия Победы, чтобы таким образом заложить славную традицию объединения всех россиян через символ победы и памяти, – отметил автор идеи и основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко.

Проект «Ломоносовский обоз. Грозный Крым», организованный Международным Ломоносовским клубом и Федеральным агентством по делам национальностей, продлится до 1 сентября. Его участники посетят 9 субъектов РФ и 11 городов, в которых возложат венки и встретятся с ветеранами, представителями культурных автономий, руководством регионов и своими сверстниками. Основным заданием станет творческий командный проект «Легенды Победы», в котором необходимо будет рассказать свою историю Великой Отечественной войны с учетом полученных в пути сведений и историй.