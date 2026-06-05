Чат-бот «Мое здоровье Севастополь» используют более 25 тысяч севастопольцев

Число уникальных пользователей, обратившихся к функциям чат-бота, превысило 25 тысяч человек. Самой востребованной опцией с момента запуска остается запись на прием к специалистам. Помимо этого, сервис дает возможность получать врачебные консультации удаленно (телемедицина) и оформлять больничный лист дистанционно, без лишних визитов в поликлинику.

Теперь через «Мое здоровье Севастополь» также доступен просмотр итогов инструментальных обследований: рентгенографии, лучевой диагностики, УЗИ. Схема работы:

врач дает направление на исследование (например, на рентген);

пациент проходит процедуру в указанное время;

специалист описывает полученные снимки и формирует протокол исследования;

готовые протоколы загружаются в региональное хранилище медицинских документов государственной информационной системы здравоохранения;

после этого результаты сразу появляются в чат-боте — их можно просмотреть или скачать в формате PDF.

Кроме того, через сервис можно просматривать результаты инструментальных исследований пациентов, к медицинской карте которых привязан номер телефона пользователя.

Чат-бот «Мое здоровье Севастополь» доступен по ссылке: max.ru/sevzdrav_bot в приложении MAX.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя