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Чат-бот «Мое здоровье Севастополь» используют более 25 тысяч севастопольцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Чат-бот «Мое здоровье Севастополь» используют более 25 тысяч севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:24 05.06.2026

Число уникальных пользователей, обратившихся к функциям чат-бота, превысило 25 тысяч человек. Самой востребованной опцией с момента запуска остается запись на прием к специалистам. Помимо этого, сервис дает возможность получать врачебные консультации удаленно (телемедицина) и оформлять больничный лист дистанционно, без лишних визитов в поликлинику.

Теперь через «Мое здоровье Севастополь» также доступен просмотр итогов инструментальных обследований: рентгенографии, лучевой диагностики, УЗИ. Схема работы:

  • врач дает направление на исследование (например, на рентген);
  • пациент проходит процедуру в указанное время;
  • специалист описывает полученные снимки и формирует протокол исследования;
  • готовые протоколы загружаются в региональное хранилище медицинских документов государственной информационной системы здравоохранения;
  • после этого результаты сразу появляются в чат-боте — их можно просмотреть или скачать в формате PDF.
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Кроме того, через сервис можно просматривать результаты инструментальных исследований пациентов, к медицинской карте которых привязан номер телефона пользователя.

Чат-бот «Мое здоровье Севастополь» доступен по ссылке: max.ru/sevzdrav_bot в приложении MAX.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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