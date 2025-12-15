Прямо сейчас:
Чеченцу вынесли приговор в Крыму — решил привлечь внимание к своей лезгинке и начал… стрелять

13:09 15.12.2025

Стрельба из огнестрельного оружия вблизи озера «Мраморное» Бахчисарайского района обернулась для жителя Чеченской Республики приговором суда. Бахчисарайский районный суд Республики Крым назначил виновному наказание в виде уголовного штрафа в размере полмиллиона рублей.

Материалами уголовного дела установлено, что в 01.08.2025 в вечернее время молодой человек, 2000 года рождения, временно проживающий в городе Симферополь, находясь в общественном месте вблизи озера «Мраморное», умышленно произвел выстрелы в воздух, используя травматический пистолет, который является короткоствольным, гладкоствольным, самозарядным огнестрельным оружием ограниченного поражения, тем самым грубо нарушил общественный порядок.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, пояснив, что раскаивается в содеянном. Показал, что он с друзьями отдыхал возле озера Мраморное. Решили потанцевать лезгинку, рядом находились также другие люди. С целью привлечь внимание он попросил у знакомого его травматический пистолет, из которого произвел выстрелы в воздух. Он осознавал, что находится в общественном месте и выстрелы могут напугать, — сообщили в пресс-службе суда. 

Суд, пришел к выводу о виновности подсудимого и правильности квалификации его действий по ч.2 ст.213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия.

Гражданский иск не заявлялся. Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

