Чего только не перевозят в такси… и наркотики тоже. Случай в Евпатории

Все началось как обычная проверка ГИБДД на дороге. Госавтоинспекторы остановили в Евпатории автомобиль «Хендай Солярис» службы такси. И началось…

При проверке документов у водителя, пассажир — 35-летняя местная жительница вела себя подозрительно и явно нервничала. Сотрудники полиции проверили сумку женщины, в которой обнаружили и изъяли пакет с полимерными свертками. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы и отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Евпатории кроме полимерных свёртков изъяли 2 мобильных телефона и записную книжку пассажирки, — сообщили в МВД по РК.

В результате дальнейшей проверки сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили тайники с наркотическими веществами и изъяли 18 «закладок». Согласно заключениям эксперта, изъятые у пассажирки синтетические наркотические средства составляют общий вес 36,91 гр., что является крупным размером.

Как пояснила женщина наркотическое вещество она приобрела через Интернет и планировала реализовать через «закладки» с целью получения прибыли.

Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на хранение с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в МВД.

А что же такси? Водитель тоже «попал»… Как сообщается, в ходе проверки документов у водителя такси установлено, что он осуществляет деятельность по перевозке пассажиров без соответствующего разрешения на данный вид деятельности. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения.

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