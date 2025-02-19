Чего только не происходит по пьяни. Севастополец вывернул женщине-парикмахеру руку за... прическу супруги

В Севастополе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью местной жительницы. Причиной нападения на 43-летнюю женщину-парикмахера стала неудачная прическа супруги фигуранта уголовного дела.
31-летний местный житель выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой. С порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате чего она получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району установил и задержал злоумышленника. Он признал вину в содеянном и раскаялся.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе