Чего только не происходит по пьяни. Севастополец вывернул женщине-парикмахеру руку за... прическу супруги

31-летний местный житель выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой. С порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате чего она получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.