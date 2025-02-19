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Новости Республики
Чего только не происходит по пьяни. Севастополец вывернул женщине-парикмахеру руку за... прическу супруги
фото: pxhere.com

Чего только не происходит по пьяни. Севастополец вывернул женщине-парикмахеру руку за… прическу супруги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:05 19.02.2025

В Севастополе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью местной жительницы.  Причиной нападения на 43-летнюю женщину-парикмахера стала неудачная прическа супруги фигуранта уголовного дела.

31-летний местный житель выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой. С порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате чего она получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району установил и задержал злоумышленника. Он признал вину в содеянном и раскаялся.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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