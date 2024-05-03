Чего только не воруют. На рынке в Керчи украли… гидронасос

Логика «хозяйственного» вора потрясающая: а мне такой как раз был нужен.

В дежурную часть полиции Керчи поступило заявление от 61-летнего местного жителя о пропаже погружного насоса для воды. Мужчина сообщил, что насос был похищен с территории рынка, где он занимался реализацией оборудования для дома и сада. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 64-летнего местного жителя. Мужчина признался полицейским, что на одном из рынков города увидел гидронасос и решил забрать его себе домой для личного пользования. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого похищенное имущество изъято сотрудниками полиции, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.