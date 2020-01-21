«Чеховская иконография в прошлом и настоящем» — выставка в Доме-музея А.П. Чехова в Ялте

В Доме-музе А.П. Чехова в Ялте отмечают: выставка «Чеховская иконография в прошлом и настоящем» — это уникальное собрание портретов, оригинальных фотоснимков и скульптурных изображений Антона Павловича из фондовой коллекции Дома-музея.

Также экспозиция познакомит посетителей с малоизвестными мемуарными свидетельствами художников, рисующими реальный облик великого писателя, — сообщила старший научный сотрудник Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, автор выставки Юлия Долгополова.

Открытие выставки состоится в зале литературной экспозиции 29 января в 11:00, а продлится она до 8 апреля включительно. По словам Юлии Долгополовой, творческая личность А.П. Чехова всегда была в центре внимания художников-портретистов, а среди его знакомых и друзей были самые яркие русские живописцы рубежа ХIХ-ХХ веков:

Многие из них, очарованные неповторимой чеховской индивидуальностью, стремились запечатлеть писателя на холсте. В свое время Валентин Серов подвел итог многолетним попыткам художников запечатлеть «настоящего Чехова»: «Чехов неуловим…».

Антон Чехов, поясняют в Доме-музее, много и охотно фотографировался.