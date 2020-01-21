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«Чеховская иконография в прошлом и настоящем» - выставка в Доме-музея А.П. Чехова в Ялте
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

«Чеховская иконография в прошлом и настоящем» — выставка в Доме-музея А.П. Чехова в Ялте

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 18:07 21.01.2020

В Доме-музе А.П. Чехова в Ялте отмечают: выставка «Чеховская иконография в прошлом и настоящем» — это уникальное собрание портретов, оригинальных фотоснимков и скульптурных изображений Антона Павловича из фондовой коллекции Дома-музея.

Также экспозиция познакомит посетителей с малоизвестными мемуарными свидетельствами художников, рисующими реальный облик великого писателя, — сообщила старший научный сотрудник Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, автор выставки Юлия Долгополова.

Открытие выставки состоится в зале литературной экспозиции 29 января в 11:00, а продлится она до 8 апреля включительно. По словам Юлии Долгополовой, творческая личность А.П. Чехова всегда была в центре внимания художников-портретистов, а среди его знакомых и друзей были самые яркие русские живописцы рубежа ХIХ-ХХ веков:

Многие из них, очарованные неповторимой чеховской индивидуальностью, стремились запечатлеть писателя на холсте. В свое время Валентин Серов подвел итог многолетним попыткам художников запечатлеть «настоящего Чехова»: «Чехов неуловим…».

Антон Чехов, поясняют в Доме-музее, много и охотно фотографировался.

Особенно известны его фотопортреты — работы столичных мастеров: классного художника Санкт-Петербургской Академии художеств Ф. Опитца, а также фотографии В. Чеховского, С. Шапиро, крымчан С. Линдена, Н. Дзюбы, поставщика двора Его Императорского Величества А. Иваницкого (Харьков) и прекрасные ялтинские снимки фотографа-любителя Леонида Средина.  Некоторые из этих снимков гости музея смогут увидеть на нашей выставке, — говорит Юлия Долгополова.

«Чеховская иконография в прошлом и настоящем» - выставка в Доме-музея А.П. Чехова в Ялте

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