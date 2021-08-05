Человек и самолёт Ан-26: в аэропорту «Симферополь» установят рекорд

Атлет из Судака Джамшид Исматиллаев попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26 весом более 20 тонн — при помощи каната — на взлётной полосе международного аэропорта «Симферополь». Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Событие приурочено к Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.

Силач будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат («арм-овер-арм»). Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники, — уточняет Михаил Паллер, рекордсмен России и Мира, профессиональный спортсмен, автор идеи создания «Сильнейшей нации мира» Михаил Паллер.

Самолет Ан-26 предоставит авиакомпания «Сев-Авиа». Рекорд зарегистрируют эксперт «Книги Рекордов России» по силовым направлениям мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков, а также президент АНО «Сильнейшая нация мира» мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер. Техническое обеспечение осуществят заслуженный тренер России Андрей Шарков и мастер спорта, рекордсмен России и мира Алексей Савченко.

Для богатыря из Судака Джамшида Исматиллаева это уже не первый подобный рекорд.

В марте 2021, под эгидой «Сильнейшей нации мира», атлет сдвинул самый большой в мире самолёт-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонн на 1 метр 12 см за 40 секунд и установил Рекорд России. В самой первой попытке атлет получил тяжёлую и болезненную травму, но буквально упросил организаторов дать ему возможность попробовать ещё. Только с четвёртой попытки, превозмогая боль и усталость, атлет достиг желаемого результата и сдвинул самолёт-амфибию, что действительно является в первую очередь достижением человеческого духа и воли, и потом уже спортивно-патриотической акцией! Позже, узи показало частичный надрыв Ахиллова сухожилия и частичный надрыв икроножной мышцы, — отмечают в пресс-службе СНМ.

Для Аэропорта Симферополь это будет первый подобный рекорд.