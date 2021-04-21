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Чем больше жилья, тем оно доступнее. Как тезис Президента реализуется в Крыму
Фото: skorchanov, pixabay.com

Чем больше жилья, тем оно доступнее. Как тезис Президента реализуется в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 21.04.2021

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что строительная отрасль за 2020 год обеспечила население более чем 80 миллионами квадратных метров жилья.

Это важно и для ответа на экологические и климатические вызовы. Строительная отрасль на них отвечает. Она обеспечила население более чем 80 миллионами квадратных метров жилья. Это хороший показатель. Чем больше жилья, тем оно доступнее. Нужно работать и дальше, построить более 120 млн. квадратных метров жилья, — заявил Президент.

Статистика в Крыму подтверждает тезис российского лидера (как минимум, в показателях объемов возведенного жилья).

В Крыму по итогам первого квартала 2021 года ввели в эксплуатацию более 110 тыс. кв. метров жилья. Из них: 38,205 тыс. кв. метров — в многоквартирных жилых домах; 72,576 тыс. кв. метров — жилья, построенного населением, — сообщили в Крымстате.

В пресс-службе министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК заявили, что плановый показатель по увеличению объема жилищного строительства в 2021 году составляет 741 тыс. кв. м.

Для обеспечения доступным жильем крымчан в регионе реализуется программа «Стандартное жилье». В ее рамках в 2020 году 112 семей улучшили жилищные условия путем участия в данной программе (в том числе 106 семей с использованием средств социальной выплаты).

По информации Центра управления регионом РК.

Чем больше жилья, тем оно доступнее. Как тезис Президента реализуется в Крыму

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