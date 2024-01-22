Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Чем холодней в Крыму, тем больше пожаров в частном секторе
актуально в республике
Чем холодней в у, тем больше пожаров в частном секторе
Фото: МЧС РК

Чем холодней в Крыму, тем больше пожаров в частном секторе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:11 22.01.2024

Причины – проблемы с печным отоплением и электропроводкой.

Похолодание и снегопады добавили работы пожарным в Крыму. За прошлые сутки в селах региона произошло несколько пожаров – во всех случаях горели частные жилые дома. В причинах происшествий разбираются эксперты, но, чаще всего, «корень зла» — в отоплении: то ли проблемах с печками, то ли с электронагревательными приорами.

Вчера в 17:09 на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в селе Береговое (Бахчисарайский район).  В жилом доме горели две комнаты. Возникла угроза «перехода» огня на другие комнаты и кровлю дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 1 ч. 20 мин. ликвидировали возгорание на площади 50 кв. метров. Комнаты были частично уничтожены огнём. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Этой ночью (в 02:33) пожар случился в селе Желябовка (Нижнегорский район).

По прибытии стало известно, что горит две комнаты и кровля в частном жилом доме. Сотрудники федеральной противопожарной службы эвакуировали 2-х человек. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали огонь в течение 3 ч. Площадь составила 80 кв. метров. Комнаты и кровля были частично уничтожены огнём, — рассказали в МЧС РК.

Самое главное, что обошлось без пострадавших.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.