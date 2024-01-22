Чем холодней в Крыму, тем больше пожаров в частном секторе

Причины – проблемы с печным отоплением и электропроводкой.

Похолодание и снегопады добавили работы пожарным в Крыму. За прошлые сутки в селах региона произошло несколько пожаров – во всех случаях горели частные жилые дома. В причинах происшествий разбираются эксперты, но, чаще всего, «корень зла» — в отоплении: то ли проблемах с печками, то ли с электронагревательными приорами.

Вчера в 17:09 на пульт оперативного дежурного поступила информация о пожаре в селе Береговое (Бахчисарайский район). В жилом доме горели две комнаты. Возникла угроза «перехода» огня на другие комнаты и кровлю дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 1 ч. 20 мин. ликвидировали возгорание на площади 50 кв. метров. Комнаты были частично уничтожены огнём. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Этой ночью (в 02:33) пожар случился в селе Желябовка (Нижнегорский район).

По прибытии стало известно, что горит две комнаты и кровля в частном жилом доме. Сотрудники федеральной противопожарной службы эвакуировали 2-х человек. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали огонь в течение 3 ч. Площадь составила 80 кв. метров. Комнаты и кровля были частично уничтожены огнём, — рассказали в МЧС РК.

Самое главное, что обошлось без пострадавших.